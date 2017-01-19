البنك الخارجي الجزائري يحقق رقم أعمال بـ 73 مليار دينار سنة 2016

كشف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، سعيد كساسرة، اليوم الخميس، ببومرداس أن رقم أعمال البنك وصل في 2016 إلى نحو 73 مليار دينار بارتفاع يقدر بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها.وأوضح كساسرة في تصريح صحفي على هامش حفل تدشين المقر الجديد للبنك الخارجي الجزائري بمدينة بومرداس بأن البنك يواصل تحقيق النتائج المالية المشجعة في تعاملاته السنوية حيث "يتوقع تحقيق برسم سنة 2017 ما يزيد عن 80 مليار دينار.وفيما تعلق بالخدمات الجديدة التي يضعها البنك في متناول الزبائن ذكر الرئيس المدير العام بأن أهمها يتمثل في تعميم عبر كل وكالات البنك عبر الوطن معاملة الطرد الاستهلاكي وخدمة البطاقة الإلكترونية عبر الإنترنت لكل تعاملات البنك مع زبائنه.وأضاف في هذا الصدد بأن فتح هذا المقر الجديد يندرج في إطار توسيع شبكة البنك عبرالوطن وبومرداس تقدم في هذا الإطار بامتياز الإمكانيات الضرورية لتمكين البنك من مرافقة كل الجهود المبذولة في مجال الاستثمار.