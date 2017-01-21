ديوان الحبوب يستثمر في إنتاج القمح الصلب

أعلن المديرالعام للديوان الجزائري المهني للحبوب، محمد بلعبدي، اليوم السبت، عن عزم الديوان الاستثمار في إنتاج القمح الصلب بغرض المشاركة في الإستراتيجية الوطنية للتقليل من الواردات.وصرح بلعبدي، أنه تم تقديم طلبات للحصول على أراضي بولايات تبسة والأغواط في انتظار تقديم طلبات أخرى بولايات أدرار وغرداية من منطلق احتواء هذه المناطق على الموارد المائية الجوفية لضمان ري كامل للأراضي وضمان نوعية المنتوج.الجدير بالذكر، أن مهمة انجاز الدراسات الخاصة بحفر آبار الري على مستوى الأراضي التي تمتد على مساحة ألف هكتار بولاية تبسة أوكلت إلى المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. للاشارة فإن الديوان الجزائري المهني للحبوب يملك 30 مزرعة رائدة في مجال إنتاج بذورالحبوب في شمال البلاد، و سيعمل على الاكتفاء الذاتي في انتاج البذور.