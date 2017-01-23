الجزائر تمنع استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة ، محمد الصالح بوزريبة، اليوم الاثنين، بالبليدة أن الحكومة ستمنع استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة مستقبلا. وأوضح بوزريبة في تصريحات ضحفية على هامش فعاليات يوم تقني حول تخفيض فاتورة الكهرباء أنه سيتم منع استيراد وتصنيع جميع الأجهزة التي تتميز باستهلاكها الكبير للطاقة الكهربائية تدريجيا، بغية التخفيض من نسبة استهلاك الكهرباء عن طريق إخضاع جميع المنتجات التي تعمل بالطاقة الكهربائية إلى التحليل بغية التأكد من المواصفات التي تم كتابتها على الملصق الخاص بها.