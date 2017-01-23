تحويل 20 ألف سيارة إلى استعمال الغاز المميع بالجزائر

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة أنه تم أحصاء 20 ألف سيارة كانت تسير بالبنزين قد تم تحويلها إلى استعمال الغاز المميع في إطار مشروع تحويل مليون سيارة إلى استعمال الغاز المميع في آفاق 2030.وأضاف بوزربية أن هذا المشروع يعرف استجابة واسعة من قبل السائقين وأصحاب المركبات خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود فضلا عن انعكاساته الإيجابية على مدى حياة محرك السيارة والتقليل من مدة صيانتها الدورية.وأشار إلى أنه يجري بهدف بلوغ هذا الهدف تحسيس أكبر عدد من أصحاب المركبات و ذلك بتنظيم عدة حملات تحسيسية يتم خلالها توزيع مطويات تعرف بهذا المنتوج الطاقوي و الطرق الآمنة لاستخدامه لتفادي وقوع الحوادث إلى جانب التحسيس بأهمية استعمالهذه الطاقة الاقتصادية والصديقة للبيئة في نفس الوقت.من جهة أخرى وبهدف التحكم والتخفيض من فاتورة الطاقة إزاء استعمال أجهزة التدفئة و التكييف بالمنازل أكد ذات المسؤول أن البرنامج الخاص بالعزل الحراري للمنازل بالاعتماد على تقنيات حديثة أثناء البناء مس كتجربة أولى لحد الآن 600 مسكن موزع على عدة ولايات على غرار الجلفة والبليدة والجزائر العاصمة.وأوضح في هذا الشأن أنه سيتم العمل مستقبلا على التحضير لسن قانون يجبر جميع المتعاملين والمقاولين على استعمال المواد المتحكمة في استهلاك الطاقة خلال إنجاز مختلف المشاريع السكنية" مشيرا إلى أن هذا المشروع سيطبق بشكل "تدريجي" مما سيتطلب عدة سنوات.