البرنت ينخفض بـ 0.40 بالمائة في الأسواق العالمية

عرفت أسعار النفط اليوم الأربعاء، انخفاضا بنسب لم تتعدى 1 بالمائة، وحسب بيانات سوق النفط تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.40% أو 22 سنتا إلى 55.22 دولار للبرميل، في حين، انخفض الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.43% أو 23 سنتا إلى 52.95 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام زادت في الولايات المتحدة بمقدار 2.9 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 20 جانفي لتصل إلى 482.2 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين، الذين أشاروا إلى زيادة عند 2.8 مليون برميل. فيما، ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 4.8 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادتها 498 ألف برميل، وتزامن ذلك مع تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير بمقدار 335 ألف برميل يوميا.