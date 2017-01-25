النظام الرقمي للجمارك عملي رسميا بداية 2018

أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، قدوربن طاهر، اليوم الأربعاء، بسكيكدة أنه سيشرع في النظام الرقمي الجمركي رسميا مطلع 2018 بغية الرقع من فعالية أعوان إدارة الجمارك لضمان حماية الاقتصاد الوطني ومرافقة الاستثمار المنتج.وأشاربن طاهر، أن عملية ربط جل إدارات الجمارك عبر الوطن بقاعدة بيانات مشتركة تجري في الحالي تدريجيا لتسهيل عمليات التصريح الجمركي وإعطاء دقة أكثر للبيانات الخاصة بالقيم المالية والكميات.من جهة أخرى، كشف المدير العام للجمارك، أن القانون الجديد شملته تعديلات بنسبة 45 بالمائة ويضمن المرافقة الناجعة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من تسهيلات عديدة على رأسها الشباك الموحد الذي سيعمم على كل الموانئ مستقبلا.