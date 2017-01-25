بالفيديو...مجلس المنافسة هيكل دون روح بعد 22 سنة من الانشاء

أكد رئيس مجلس المنافسة أعمارة زيتوني اليوم الأربعاء، على الدور الذي يلعبه المجلس في ضبط أسعار المواد في السوق الوطنية من خلال اطلاقه لبرنامج خاص لمطابقة قواعد المنافسة والذي تتصدر مراقبة هياكل السوق أولى مهامه.وأشار زيتوني على هامش تنصيب تشكيلة جديدة لأعضاء مجلس المنافسة إلى أن تشجيع المؤسسات الاقتصادية للانخراط في المجلس من شأنه خلق ثقافة تنافسية معقولة .الجدير بالذكر، أنه تم تنصيب تشكيلة جديدة لأعضاء مجلس المنافسة خلفا للأعضاء المنتهية عهدتهم في منتصف جانفي الحالي مع تجديد الثقة في عمارة زيتوني كرئيس للمجلس حيث من أصل تسعة أعضاء تم تنصيب أربعة جدد في حين تم تجديد الثقة في خمسة أعضاء حسب توضيحات زيتوني للصحافة .وتم تنصيب كل من الخبيرين الاقتصاديين عبد المجيد دنوني وعبد المالك بن عباس و الحقوقيين مريم عميش ومحمد الطيب مجاهد كأعضاء جدد دائمين لمجلس المنافسة عن طريق مرسوم رئاسي.ويتكون المجلس الذي تم إعادة أطلاقه في 2013 بعد توقف دام 10 سنوات من 12 عضوا من بينهم ست شخصيات وخبراء يتمتعون بكفاءات في مجال المنافسة والتوزيع والاستهلاك والملكية الفكرية و4 مهنيين من قطاعات الإنتاج والتوزيع والصناعات التقليدية والخدمات والمهن الحرة وممثلين اثنين عن جمعيات المستهلكين لعهدة مدتها أربع سنوات، في انتظار تعيين 3 أعضاء آخرين.ومن المنتظر أن يتم تعيين الأعضاء الثلاثة المتبقين من قضاة المجلس الأعلى أو قضاة مجلس المحاسبة للسماح للمجلس بلعب دوره بشكل أحسن.يذكر أن مجلس المنافسة تحت وصاية وزارة التجارة الذي تم إنشاؤه في سنة 1995 يعتبر سلطة إدارية مستقلة تعمل باسم ولصالح الدولة من أجل فرض احترام قواعد المنافسة.