أوبك ستخفض الانتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا ابتداء من فيفري

أكد وزير الطاقة، نورالدين بوطرفة، اليوم الخميس، أن انتاج منظمة أوبك سينخفض بـ 1.8 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح فيفري الداخل ووهو الهدف الذي كانت قد أعلنت عنه المنظمة والدول الـ11 المنتجة للنفط من خارج المنظمة في اجتماع الجزائر خلال نوفمبر 2016.وأضاف بوطرفة، أنه ينتظر بلوغ الهدف المسطر بنسبة 100 بالمائة ابتداء من فيفري في الوقت الذي بلغ فيه التخفيض الفعلي للانتاج حاليا 1.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن الاجتماع التقييمي المقبل لاتفاقي الأوبك وشركائها سيعقد بالكويت ما بين 20 إلى 25 مارس المقبل وسيخصص لدراسة مستوى تطبيق الاتفاق من طرف كل البلدان المعنية.