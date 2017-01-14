7 مراحل تجعلك تنظفين كل المنزل في ساعات قليلة

تعاني الكثير من النساء خاصة العاملات، أثناء تنظيف المنزل من ضيق الوقت، مما يؤدي يجعلها لا تنهي من تنظيفه بأكمله، نقدم لكي في هذا المقال 7 خطوات سهلة تساعدك على تنظيف البيت بسرعة وسهولة .

1- في البداية يمكنك العمل من أعلى إلى أسفل حيث يمكنك تنظيف الغبار من على الأشياء المرتفعة كالستائر والسقف والأبواب ثم تنظيف الأرض وكنسها ايضا من اليمين إلى اليسار، هذ يساعد على الانتهاء سريعا من تنظيف الغرفة حيث لا يفوتك شيء.

2- في المرحلة الثانية، حافظ دائما على نظافة زجاج الحمام على الأقل كلما دخلت إليه، كما يمكنك تنظيف حوض الحمام من بقع المعجون أو الصابون، وهذا سيوفر لك الكثير من الوقت.

3- ويمكنك بعد الانتهاء من حمامك تنظيف حوض الاستحمام من بقايا الصابون والشامبو واﻷشياء اﻷخرى، مما يجعله نظيفاً دائماً، ولن تعانين بعد ذلك من إنسداد البانيو أو تراكم الإتساخ وبهتان لون "البانيو" مع الوقت.

4- يمكنك الحفاظ على المرحاض باستخدام الفرشاة الخاصة بذلك يومياً مرتان علي اﻷقل صباحاً و مساءً، كما عليكِ الحفاظ على وضع مناديل ورقية ومطهرة بجانب كل مرحاض .

5- يمكنك وضع الأطباق بعد الطعام فى غسالة اﻷطباق، مما يساعدك على الانتهاء من أشغال وأعمال أخرى فى نفس الوقت، أو الراحة إذا لم يكن لديك أى شىء آخر.

6- يمكنك وضع سلة فى إحدى الغرف أو فى كل غرفة لالتقاط الفوضى واﻷشياء المتراكمة ووضعها بها، لتجنب حدوث أى فوضى فى المكان، مثل سلة للورق و سلة أخري للملابس التي يجب غسلها و أخري للعب اﻷطفال.

7- عليكِ استخدام المنفضة لتنظيف الستائر والنوافذ واﻵثاث والجلود لانها توفر الكثير من الوقت للتخلص من اﻷتربة ، أيضاً استخدمي المكنسة لتنظيف السجاد.