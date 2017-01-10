نوكيا تعود إلى السوق بهاتف ذكي جديد

أعلنت اتش.ام.دي غلوبال الشركة الفنلندية التي تملك حق استخدام العلامة التجارية لنوكيا على هواتفها الذكية الأحد، عن أول هاتف ذكي لها يستهدف المستخدمين الصينيين بسعر 246 دولارا.

الهاتف الجديد أول هاتف ذكي يحمل اسم نوكيا منذ 2014 حين قررت نوكيا بيع وحدة الهواتف المحمولة بالكامل إلى مايكروسوفت .

ويعمل الهاتف الجديد (نوكيا 6) بنظام أندرويد الخاص بغوغل وتنتجه فوكسكون. وقالت اتش.ام.دي إنه سيباع في الصين حصريا من خلال موقع جيه.دي.كوم.

وأضافت في بيان "قرار اتش.ام.دي إطلاق أول هواتفها الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في الصين يبرز الرغبة في تلبية الاحتياجات الواقعية للعملاء في شتى الأسواق بأنحاء العالم.. إنه سوق مهمة من الناحية الاستراتيجية."