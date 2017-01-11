هكذا سيتجه فايسبوك لتوسيع إعلانات الفيديو

كشف موقع "Recode" الإلكتروني، المتخصص بالأخبار التقنية، رغبة فايسبوك بإظهار إعلانات خلال الفيديوهات ومشاركة صانعي التسجيلات نسبة من الأرباح.

وبحسب تقرير الموقع، فإن فايسبوك يعمل حاليا على اختيار صيغة للإعلانات تظهر للمشاهد، وسيكون باستطاعة ناشري الفيديو فرصة لوضع الإعلانات في التسجيلات التي لا تقل مدتها عن 90 ثانية، وذلك بعد مشاهدة 20 ثانية على الأقل منها.

وأوضح الموقع أنه سيتم منح الناشرين 55% من أرباح جميع المبيعات، وهي النسبة ذاتها التي يمنحها موقع "يوتيوب".

وستمثل هذه الخطوة أول فرصة للناشرين الذين يرغبون في الربح من وراء الفيديوهات، التي يُعدونها خصيصا لفايسبوك.

وكان "فيسبوك" سمح للناشرين بإنشاء فيديوهات يرعاها معلنون، الأمر الذي وفر لبعض الناشرين إمكانية كسب الكثير من الإيرادات من الإعلانات.

وبحسب موقع "Recode"،فإن فايسبوك وضع أهمية أكبر على الوقت الذي يمضيه الناس في مشاهدة الفيديو، بدلا من عدد الفيديوهات التي يشاهدونها الناس.