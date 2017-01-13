تسريب صورة جديدة لهاتف Galaxy S8 المرتقب

مع اقتراب موعد إعلان شركة سامسونغ عن هاتفها الذكي الرائد التالي "غالاكسي اس8"، يبدو أن عجلة التسريبات والصور المسربة للجهاز بدأت تدور بسرعة؛ إذ بعد أقل من أسبوع من تسريب صورة حية لما قيل إنها للهاتف، ظهرت اليوم صورة جديدة.

وظهرت على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو" Weibo صورة حية لما قيل إنه غالاكسي إس8، والتي يبدو فيها الجهاز من دون زر Home أو "الرئيسية" ومع شاشة منحنية وحواف ضيقة جدا، بما يتفق مع التسريبات السابقة.

أما بالنسبة للصورة الجديدة، التي سربها الأربعاء موقع BGR، فيظهر الهاتف ضمن غلاف حماية مقاوم للماء من إنتاج شركة جوستك Ghostek، وأشار الموقع إلى أن الصور رسم تصوري من الشركة المتخصصة في إنتاج أغطية حماية الهواتف الذكية، والتي تنتج ملحقات لهواتف آيفون وغالاكسي.

وفيما يتعلق بباقي مواصفات غالاكسي إس8، فقد تحدثت تقارير سابقة أنه سيقدم كاميرتين خلفيتين وشاشة تغطيه بالكامل، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بحجم 8 أو 6 غيغابايت، والتخلي عن منفذ سماعات الأذن، إضافة إلى مساعد رقمي ذكي.