آبل تحتفل بعشر سنوات على اطلاقها آيفون

عشرسنوات مرت منذ أن كشف ستيف جوبز الرئيس الراحل لشركة آبل الستار للمرة الأولى عن الهاتف الذكي المبتكر الجديد آيفون، حيث دمج هذا الهاتف الثوري بين جهاز آيبود بشاشة عريضة يتم التحكم فيه عن طريق اللمس وبين هاتف جوال، وبين جهاز للاتصال بشبكة الانترنت. أي باختصار يتيح هذا الهاتف للمستخدم حمل جهاز حاسوب في جيبه يعمل بشكل متكامل.

وتطورت هواتف آيفون على مدى السنين، حيث أطلقت آبل هاتف آيفون 3 جي اس المزود بخاصية اتصال لاسلكية أسرع من فئة 3 جي، ومع طرح هذا الهاتف، قررت آبل ابتداع تقليد جديد لها وهو طرح تعديلات محدودة في أجهزتها و التعبير عنها بحرف اس.

وعندما طرح الهاتف آيفون 4 عام 2010، قطعت شركة آبل شوطا طويلا للأمام مرة أخرى، حيث أثارالتصميم الجديد للجهاز إعجاب المستهلكين بفضل شاشته التي تعمل بتقنية الصورة شديدة الوضوح،

واستمر الهاتف آيفون في تحقيق مبيعات هائلة مما جعل آبل أثمن شركة في العالم، وبلغ حجم مبيعات هواتف آيفون منذ طرحها للمرة الأولى قبل عشرسنوات أكثرمن مليار جهاز.