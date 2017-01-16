بالصور .. سامسونغ مع موعد لإصدار جهاز قابل للطي

يتوقع أن تصدر شركة سامسونغ جهازا قابلا للطي، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري 2017 وفق موقع digitaltrends.

وتفيد المعلومات المنتشرة أن الإصدار الجديد سيحمل اسم Galaxy X.



وحسب digitaltrends ، فقد تطرح سامسونغ أكثر من 100 ألف وحدة من هذا الجهاز، وليس من الواضح بعد ما إذا كان سيكون على شكل هاتف أو كمبيوتر لوحي.



وقالت مصادر إنه "قد نرى أول هاتف من سامسونغ قابل للطي في المؤتمر العالمي للهاتف النقال في أواخر فيفري 2018، ولكن الشركة لا تزال تدرس بناء نموذجين للهاتف الذكي الجديد. واحد منهما يملك شاشة 5 بوصات يمكن مدها لتصبح شاشة بـ 8 بوصات".



ومع ذلك، يشير تقرير قديم صدر عن SamMobile أنه عندما يصبح جهاز Galaxy X متوافر للبيع، سيتاح في عدة دول. ولكن لم تذكر الولايات المتحدة، والسبب قد يعود إلى تقييد إطلاق الهاتف ليتناسب مع استراتيجية "سامسونغ" في الآونة الأخيرة.





