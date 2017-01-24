بالصور .. سامسونغ تكشف عن أسباب انفجار بطارية Galaxy Note 7

كشفت سامسونغ أخيرا عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انفجار بطاريات هواتف Galaxy Note 7 والذي أسفر عنه واحدة من أكبر عمليات سحب المنتجات التقنية من الأسواق التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته الشركة صباح الاثنين، قال رئيس وحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونغ دونغ جين كو، إن هنالك سببين لانفجار بطاريات أجهزة غالكسي نوت 7، الأول مرتبط بالدفعة الأساسية من الأجهزة التي صنعتها الشركة، والثاني بالأجهزة البديلة التي قدمتها بصفتها حلا للخلل الأول.

وقال إن بطاريات الدفعة الأساسية من الأجهزة كانت تعاني من خلل في التصميم، بحيث كان الغطاء الخارجي للبطارية صغيرا جدا بحيث لم يكن بمقدوره استيعاب المكونات التي بداخله، مما تسبب في حدوث تماس كهربائي والتسبب في اشتعال البطارية وانفجار الجهاز في بعض الأحيان.

وأعرب كوه عن بالغ اعتذاره وامتنانه الكبير لعملاء هاتف غالاكسي نوت Note 7 ومشغلي شبكات الهاتف المحمول وشركاء البيع بالتجزئة والتوزيع وشركاء العمل على صبرهم ودعمهم المتواصل.