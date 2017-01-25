علماء يقترحون إنشاء محطة طاقة شمسية في الفضاء

اقترح علماء روس إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء، إذ أن تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية أرخص بكثير من إنتاج الوقود الهيدروكربوني، بحسب تقرير ممثلي معهد بحوث "روسكوسموس ".

ويقول العلماء أن التكنولوجيا الفضائية قادرة على حل مشاكل الكهرباء وإمدادات الطاقة لسكان الأرض وتعزيز استقرار الطقس من خلال تكوين نظام للطاقة الشمسية الفضائية. وللقيام بهذا المشروع المقترح في روسيا لا بد من برنامج حكومي، كما هو الحال في اليابان.

وتتلخص المرحلة الأولى من هذا البرنامج في إنشاء وحدة مبدئية على نطاق صغير (حوالي 10 كيلو واط) على سفينة الشحن الفضائية "بروغريس"، بحسب تقرير مركز البحوث.

ويذكر أن هذا المشروع كان قد اقترح لأول مرة في اليابان، عقب وقوع حوادث في ثلاثة مفاعلات نووية.