من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم

عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يأكل بثلاث أصابع، ويلعق يده قبل أن يمسحها) رواه مسلم: 5297.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "ما أَذِنَ الله لشيء ما أَذِنَ لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به" متفق عليه:5024 - 1847.

وعن جويرية رضي الله عنها، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج من عندها بُكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أنْ أضحى، وهي جالسة، فقال: "ما زلتِ على الحال التي فارقتك عليها ؟" قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد قُلتُ بعدك أربَعَ كلماتٍ، ثلاث مراتٍ، لو وُزِنَت بما قلتِ مُنذ اليوم لَوَزَنتهُن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسهِ، وزِنةَ عرشهِ، ومِدادَ كلماته" رواه مسلم: 2726.