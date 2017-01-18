أفضل الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم

عن عبادة بن الصامت، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا للأنبياء، كان الله تعالى إذا بعث النبي قال: ادعني أستجب لك، وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم وكان الله إذا بعث النبي قال: ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس"ذكره الترمذي في الحكيم في نوادر الأصول. وقال عليه الصلاة والسلام: "..فنحن الآخرون الأولون، نحن أواخر الأمم وأول من يحاسب، فيفرج الأمم عن طريقنا، فنمضي غرا محجلين من أثر الطهور، فتقول الأمم كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء.."

مسند أحمد.