فرانس فوتبال.. رياض محرز مفخرة الجزائر

أكدت مجلة فرانس فوتبال، اليوم الثلاثاء، في عددها الأخير، أن مهاجم المنتخب الوطني رياض محرز، أصبح لاعبا معترفا به عالميا، لموهبته و مفخرة للجزائر. وأوضحت المجلة، المختصة في رياضة كرة القدم، أن المهاجم الجزائري الذي يلعب في نادي ليسيستر سيتي، قد سجل تطورا كبيرا استرعى اهتمام كبريات النوادي الأوروبية. وأشارت، في هذا التقديم المرفق بصورة لمحرز مع كرة تداعب رجله مرتديا قميصا للفريق الوطني الجزائري، إلى انه بعد انتخابه أحسن لاعب في الرابطة الأولى الانجليزية، واختياره كأفضل لاعب إفريقي للسنة، من قبل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وفي قائمة أفضل لاعب إفريقي للسنة، التي تمنحها الاتحادية الإفريقية لكرة القدم فان سنة 2016 ، تكون قد سجلت منعرجا حاسما في مسار رياض محرز. كما أضافت، أن الدولي الجزائري في ليسيستر سيتي، قد استولى فجأة على قلوب عشرات الملايين، من محبي كرة القدم الذين كانوا يعرفونه إلا قليلا في بداية البطولة الانجليزية الأخيرة. وفي سردها، لمشوار اللاعب الذي يتميز بالحيوية والتلقائية في اللعب، أشارت المجلة لتصريحات سيدريكّ، دوري الذي منح لمحرز فرصة التوقيع، في نادي لوهافر الفرنسي. وأضاف، انه بعد انضمامه إلى المجموعة الاحترافية، كان محرز يعلم بأن لديه وقت يجب احترامه، مؤكدا أن المهاجم الجزائري محب للعب كرة القدم. وخلصت المجلة، في الأخير إلى التأكيد بان ليس هناك حدود لمواهب، رياض محرز، مضيفة، انه في أوج عطائه و يتوفر على كل المؤهلات للبروز في مختلف البطولات.