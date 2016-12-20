لم أعد الجزائريين بالفوز بكأس العالم وسنفعل كل شيء لتحقيق نتيجة جيدة في الكان

«اللاعب المحلي لديه مكان في قائمة 23 واللعب في أوروبا ليس ضمانا للاعبين»

كشف المدرب البلجيكي للمنتخب الوطني الجزائري، جورج ليكنس، أنه إنسان واقعي ولا يمكنه أن يعد الجماهير الجزائرية بالتتويج بكأس العالم، وأنه يفضل عدم الحديث كثيرا عبر وسائل الإعلام، مؤكدا أنه يركز على عمله كمدرب للمنتخب الجزائري والاهتمام بالتحضير جيدا لكأس إفريقيا التي ستقام مطلع السنة الداخلة في الغابون، وقال المدرب السابق للمنتخب التونسي في حوار خص به التلفزيون الجزائري: «أنا إنسان واقعي ولست من النوع الذي يخرج أمام الجمهور ويعده بالفوز بكأس العالم أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني أركز أكثر على العمل وسنفعل كل شيء من أجل تحقيق نتيجة جيدة في كأس إفريقيا، رغم أن الظروف ستكون صعبة في الغابون»، وأضاف: «دوري هنا هو العمل وتحضير اللاعبين والتحضير بشكل جيد لكأس إفريقيا، فأنا لا أحب الحديث كثيرا في وسائل الإعلام.. فكرة القدم سهلة جدا، على اللاعبين أن يكونوا أكثر فعالية ولا يقدموا هدايا للمنافس ليس إلا»، أما فيما يخص قائمة 23 لاعبا التي سيعلن عنها المدرب البلجيكي في الأيام القليلة المقبلة والخاصة بـ«كان 2017»، فقد أكد أنها لن تخلو من اللاعبين المحليين، وقال في ذات الحوار: «هناك أماكن للمحليين في قائمة 23 في كأس إفريقيا 2017 واللعب في أوروبا لا يعني أبدا بالضرورة أن اللاعب قد ضمن تواجده ضمن تعداد المنتخب، فاللاعب المحلي مهم جدا».