جابو يلوّح بالمغادرة بسبب مستحقاته العالقة منذ انطلاق الموسم

حدوش ينضمّ إلى المسرحين وبعض الأنصار يرفضون عودة ماضوي

يتدرّب الوسط الهجومي عبد المؤمن جابو بمعنويات في الحضيض، ويهدد بمغادرة وفاق سطيف خلال الميركاتو الحالي، كونه لم يتلق سنتيما واحد من أجوره الشهرية منذ بداية الموسم الحالي، رغم أنه أحسن لاعب في التشكيلة والنجم الأول للفريق، حيث لم يحتج جابو أو يعبر عن غضبه أو استيائه طيلة الأشهر الفارطة، لكن الإدارة لم تقم بدورها للحفاظ عليه، رغم أنه يحظى باهتمام عدة نوادي خارج الوطن، ويبقى العرض الأكثر جدية من أحد النوادي السعودية التي تنتظر رد اللاعب فقط من أجل مباشرة ترسيم إجراءات تحويله، فيما يبقى جابو ينتظر مستجدات حقوقه التي اتفق عليها قبل اتخاذ القرار النهائي. إلى ذلك، أكدت مصادر موثوقة أن الإدارة وفي غياب مدرب رئيسي قد اتخذت قرار وضع المهاجم زكريا حدوش ضمن قائمة المسرحين خلال الميركاتو الحالي، حيث تنتظر أي عرض يصل اللاعب لمباشرة التفاوض على تسريحه. من جهة أخرى، طلبت إدارة وفاق سطيف من مناجير اللاعب دواجي البحث عن فريق لإعارته حتى نهاية الموسم مقابل مبلغ 300 مليون سنتيم.

كنيش يوقف مقاطعة التدريبات وخذايرية يعود ويرفض تخفيض أجرته

عاد المدافع كنيش إلى أجواء التدريبات مع بقية زملائه أمسية البارحة، واضعا حدا لمقاطعته التدريبات منذ بداية الأسبوع بسبب مستحقاته العالقة منذ أربعة أشهر، بعدما رفض التسوية التي عرضت عليه في وقت سابق، فيما أفضت جلسة المفاوضات التي جمعت الرئيس حمّار بالحارس المغترب سفيان خذايرية إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد أن رفض الحارس مقترح تخفيض أجرته، مبديا استعداده للتفاوض على ورقة تسريحه في حال أصرت الإدارة على تخفيضها، ومؤكدا استعداده لاستعادة مكانته الأساسية مع التغييرات التي عرفها الطاقم الفني، مما جعل الإدارة تمنحه الفرصة مجددا، ليلتحق بالتدريبات رغم أن أخبارا تؤكد أن عودة خذايرية لها علاقة بعودة ماضوي إلى العارضة الفنية.

حمّار يؤكد عودة ماضوي بعد مباراة تاجنانت والأنصار يهددون

تحدث رئيس وفاق سطيف حسان حمّار إلى لاعبي الفريق خلال الحصة التدريبية أمسية الإثنين، أين أكد لهم عودة المدرب السابق ماضوي رسميا، ليكون المدرب الجديد للفريق بعدما اتفق معه حول كامل التفاصيل، مؤكدا أنه سيباشر عمله بعد مباراة الجمعة أمام دفاع تاجنانت، في ثالث موعد تحدده الإدارة للمدرب ماضوي بعد أن كان الموعد الأول الأربعاء الفارط، قبل أن يكشف حمّار في تصريحات إعلامية إن ماضوي سيكون حاضرا هذا الأسبوع خلال تحضيرات التعداد لمواجهة تاجنانت، بعدما تم منحه مهلة أخيرة، مما يؤكد أن ماضوي قد منح كلمة أخيرة للإشراف على العارضة الفنية للوفاق. إلى ذلك، يتعرض حمّار إلى ضغوطات من الأنصار منذ أن كشف عن رغبة الإدارة في إعادة ماضوي، فبعد أن عبر له بعض المناصرين عن رفضهم لعودة ماضوي عرفت التدريبات الأخيرة تقدم أعداد من الأنصار من الرئيس حمّار وتحدثوا معه بخصوص المدرب القادم، حيث أكدوا رفضهم لعودته وحذروه بتصعيد اللهجة في حال عودته.