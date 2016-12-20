الثأر من الساورة يستوجب التحلي بالرجولة وإلا على اللاعبين البقاء في الثلاجة

المغترب بورنان أول المستقدمين خلال الميركاتو الشتوي

شدد مدرب اتحاد العاصمة بول بوت، على ضرورة تحلي لاعبيه بالرجولة من أجل الثار من شبيبة الساورة في المباراة التي ستجمع الفريقين عشية الغد بملعب 20 أوت ببشار، برسم الجولة الـ15 من البطولة، وذلك بعد أن انهزم الاتحاد داخل قواعده أمام نفس المنافس الموسم الفارط بثنائية مقابل هدف على ملعب عمر حمادي ببولوغين، وقال خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس: «تقمص ألوان الاتحاد يعتبر مفخرة، وبما أن اللاعبين انهزموا داخل الديار الموسم الفارط أمام الساورة فما عليهم سوى أن يكونوا رجالا من أجل الثار لتلك الهزيمةو وإلا فهم ليسوا لاعبين وعليهم البقاء في الثلاجة»، كما أكد المدرب البلجيكي أنه وجد صعوبة كبيرة في التحضير للقاء في ظل غياب خمسة لاعبين بسبب تواجدهم في تربص مع المنتخب الوطني، وانتقد بطريقة غير مباشرة إجراء هذا التربص في هذا الوقت بالتحديد، لأنه لا يندرج مع تواريخ الفيفا، وتابع في هذا الصدد: «التحضير لمباراة صعبة مثل مباراة الساورة في غياب خمسة لاعبين كانوا أساسيين أمام الكاب في لقاء الكأس، أمر صعب، صحيح أن تواجد لاعبين من الاتحاد في المنتخب الوطني يعتبر شرفا بالنسبة لي وحافزا للبقية، لكننا أكبر المتضررين من هذا التربص مقارنة ببقية الفرق، خاصة وأن هذه الفترة ليست ضمن تواريخ الفيفا»، وأضاف: «لا أعرف الحالة البدنية أو الذهنية التي سيعود بها هؤلاء اللاعبون إلى الفريق، لكننا مجبرون على التعامل مع هذا الوضع كما هو عليه»، وعن المباراة قال: «ندرك جيدا صعوبة المهمة أمام منافس معروف بقوته داخل الديار، ويملك لاعبين جيدين، المباراة ستكون معقدة وصعبة لكننا سنبحث عن الحلول ونبذل ما بوسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية».

مزيان وبلجلالي يندمجان وغيزلان يصاب ويضع بول بوت في حرج

واصل اتحاد العاصمة صبيحة أمس، تحضيراته لمباراة الساورة، حيث أجرى الفريق حصة تدريبية بملعب عمر حمادي، وهي الحصة التي عرفت مشاركة متوسط الميدان قدور بلجيلالي بعد تعافيه من الإصابة، إضافة إلى عودة عبد الرحمان مزيان من تربص المنتخب الوطني العسكري، فيما غاب كودري بترخيص من الإدارة، فيما تنقل المهاجم غيزلان إلى المستشفى لإجراء الأشعة، وكشفت بعض المصادر أن اللاعب سيضيع لقاء الساورة بنسبة كبيرة بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الكأس، وهي الإصابة التي ستخلط دون شك أوراق المدرب البلجيكي وتضعه في حرج، خاصة وأنه لم يحضّر للقاء كما كان يريد في ظل كثرة الغيابات.

فوزي بورنان أول المستقدمين ويوقّع أربع سنوات

على صعيد آخر، باشرت إدارة اتحاد العاصمة عملية الاستقدامات تحسبا لمرحلة العودة، حيث تعاقدت أمس مع متوسط الميدان فوزي بورنان، وهو لاعب مزدوج الجنسية يبلغ من العمر 22 سنة، بدأ مسيرته الكروية في فرنسا قبل أن يتنقل إلى ألمانيا، أين لعب في صفوف نادي دريسدن الذي سبق وأن لعب له المهاجم محمد أمين عودية، وبعدها خاض تجربة في التشيك، ونجح بورنان في إقناع المدرب بول بوت خلال الأيام القليلة التي اجتاز فيها التجارب مع الاتحاد، ورسّم أمس التحاقه بالفريق لمدة أربع سنوات.