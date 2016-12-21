نصر حسين داي يتعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد

إستقدم نادي نصر حسين داي ثلاثة لاعبين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية الممتدة إلى غاية 15 جانفي المقبل.

فبعد المهاجم الغيني محمد كومباسا والمدافع فرحات، تعاقدت النصرية مع المدافع الفرانكو جزائري مراد ساتلي، قادمًا من نادي مالينز" القسم البلجيكي الأول". اللاعب الّذي تلقى تكوينه في نادي ستراسبورغ "الرابطة الفرنسية الثانية" تعاقد النادي العاصمي لمدة 18 شهرًا. وتنوي النصرية إنهاء عملية الإستقدامات الشتوية، بجلب وسط ميدان دفاعي ومهاجم، حسب الإحتياجات المعلن عنها من طرف الطاقم التقني تحت إشراف المدرب الفرنسي آلان ميشال. من جهة أخرى، تخوض النصرية تربصًا مغلقًا في مدينة قمرت التونسية من 1 إلى 11 جانفي، المصادف لفترة الراحة الشتوية لبطولة الرابطة الأولى. وتحتل النصرية المرتبة الثامنة برصيد 18 نقطة وستواجه نادي بارادو " الرابطة الثانية" في الدور الثمن النهائي كأس الجمهورية.