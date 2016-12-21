10 جرحى في انحراف حافلة لنقل المسافرين بالجلفة

أصيب 10 أشخاص، بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بولاية الجلفة، تمثل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط قسنطينة-بشار، وفقا لما أفادت به مصالح الحماية المدنية. وحسب ذات المصدر، فقد وقع هذا الحادث بالجهة الجنوبية الغربية للولاية، على محور الطريق الوطني 1أ، في شطره الرابط بين بلدية الدويس والتجمع السكاني، لهيوهي، حيث أدى انحراف وانقلاب الحافلة، الذي يجهل سببه إلى إصابة 10 أشخاص بينهم امرأة. وفورا تدخل الأعوان، إلى مكان الحادث وبحضور المدير الولائي للقطاع، المقدم عميشي حكيم، تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا وتحويلهم مباشرة لمصلحة الاستعجالات الجراحية، بمستشفى الولاية. ونظرا لبرودة الطقس، وقت الحادث تم تحويل ما تبقى من ركاب الحافلة وعددهم 13 شخص، إلى المحطة البرية بعاصمة الولاية، باستغلال وسائل الحماية المدنية، وفقا لنفس المصدر.