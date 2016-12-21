100مليون سنتيم غرامة لاتحاد بلعباس بسبب عدم احترام حقوق الاشهار

سلطت الرابطة المحترفة لكرة القدم، غرامة مالية قدرها مليون دينار، على فريق اتحاد بلعباس، بسبب عدم احترام حقوق الاشهار، خلال استضافته لسريع غليزان 2-0، يوم السبت الماضي، في اطار الدور الـ16 لكأس الجزائر، حسب ما اعلنته اليوم الاربعاء، الهيئة الكروية في موقعها على الانترنت. وكان من المفترض، ان تبت لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم، في هذه القضية الاثنين الماضي، قبل ان تترك الملف مفتوحا، حتى تستكمل جمع المعلومات اللازمة. واستمعت لجنة الانضباط، اليوم الاربعاء، الى المسيرين المعنيين لاتحاد بلعباس. ورغم الغرامة المرتفعة، الا أن فريق المكرة، يضمن مكانه في الدور القادم حيث يستقبل اتحاد الجزائر، يوم 27 أو 28 ديسمبر .