الرابطة تكشف عن موعد مرحلة الإياب للبطولة المحترفة لكرة القدم

تستأنف بطولة الرابطة الاولى موبيليس لكرة القدم، نشاطها يوم الجمعة 13 جانفي بعد 18 يوما، من فترة الراحة الشتوية، حسب ما اعلنته اليوم الاربعاء، رابطة كرة القدم المحترفة، في موقعها الرسمي على الانترنت. وتلعب الجولة الـ16 يومي الجمعة 13 والسبت 14 جانفي، كما أوضحت الهيئة المسيرة. وتجري الجولة الـ15 والاخيرة لمرحلة الذهاب نهاية الاسبوع، حيث سيتم خلالها التعرف على البطل الشتوي الشرفي. وتتصدر مولودية الجزائر، ترتيب البطولة بـ27 نقطة، متبوعة باتحاد الجزائر 26 نقطة، ومولودية وهران 25 نقطة. وبالنسبة للرابطة الثانية، فان الجولة الـ15 مقررة يوم السبت، وبرمجت جولة الاستئناف ايضا يوم الجمعة 13 جانفي. وتوج نادي بارادو باللقب الشتوي، عقب فوزه على شبيبة بجاية 2-1 يوم الثلاثاء، لحساب الجولة ال14 للرابطة الثانية. ويتصدر الباك، ريادة الترتيب ب31 نقطة، امام اتحاد البليدة بـ26 نقطة، وشبيبة بجاية بـ24 نقطة.