الكناس.. خصم النقاط وتجميد الأرصدة البنكية للاندية التي لا تدفع اشتراكاتها

ستكون الاندية المحترفة، ملزمة بالتصريح بلاعبيها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإلا ستتعرض الى عقوبة الخصم من نقاطها، وتجميد ارصدتها البنكية، حسبما كشف عنه رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، محفوظ قرباج اليوم الاربعاء بالجزائر. وصرح قرباج للصحافة، على هامش التوقيع على بروتوكول اتفاق، مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من الآن فصاعدا جميع الاندية مطالبة بدفع حقوق الانخراط، وإلا سيتم الخصم من نقاطها وتجميد أرصدتها البنكية. تم التوقيع على الاتفاقية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الاربعاء بالجزائر، والمتعلقة بتطبيق احكام المرسوم 152-16 ، والمحددة لقيمة المساهمة، وفوائد الضمان الاجتماعي بالنسبة للاندية المحترفة في كرة القدم. واضاف، قد تقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد تقدمت بنظام خاص للاندية المحترفة التي لم تسدد اشتراكاتها قبل سنة 2016. ووفقا لهذا البروتوكول، يستفيد كل من الطاقم الفني والطبي، ولاعبي الاندية المحترفة لكرة القدم من الضمان الاجتماعي تطبيقا للمرسوم التنفيذي 16 -152، المؤرخ في 23 ماي 2016، والمحدد لوعاء الاشتراك 15 مرة الاجر الادنى 270 الف دج. وحددت إشتراكات الاندية، ب34.5 بالمائة أي 9 بالمائة بالنسبة للاعبين، و 26 بالمائة للاندية، بالاضافة الى 0.5 بالمائة كمساهمة، بالنسبة للصندوق الوطنيم لمعادلة الخدمات الاجتماعية.