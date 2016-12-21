الخضر يحافظون على مركزهم الـ38 عالميا والخامس إفريقيا لشهر ديسمبر

سيحافظ المنتخب الوطني على مركزه 38 عالميا في الترتيب الجديد لشهر ديسمبر، الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وهذا حسب موقع «فوتبول راكينغ» العالمي المتخصص في الإحصائيات، كما لن يطرأ أي تغيير على ترتيب الخضر على مستوى القارة السمراء، باحتلاله المركز الخامس إفريقيا بعدما تراجع في الشهر الماضي من المرتبة الثانية إلى الخامسة، متأثرا بالهزيمة أمام المنتخب النيجيري في ثاني جولات تصفيات مونديال روسيا 2018، وحافظ المنتخب السينغالي على صدارة المنتخبات في القارة الإفريقية والمنتخب الإيفواري في الوصافة، بينما حافظ المنتخب التونسي على مركزه الثالث والمنتخب المصري رابعا، ومن المنتظر أن يصدر «الفيفا» الترتيب اليوم على موقعه الرسمي، يأتي هذا قبل أقل من شهر عن انطلاق فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2017 التي ستقام في الغابون، أين يكون المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق نتائج إيجابية لتحسين مركزه في الترتيب العام على اعتبار الخضر لم يتواجدوا في هذا المركز منذ أكثر من أربع سنوات، بعدما تراجعوا في الشهر الماضي بسبب هزيمة نيجيريا والتعادل أمام المنتخب الكاميروني في تصفيات المونديال، أما على مستوى منتخبات المقدمة فقد حافظ المنتخب الأرجنتيني تربّعه على عرش الكرة العالمية ويليه المنتخب البرازيلي، والمنتخب الألماني في المرتبة الثالثة، بينما جاء منتخب الشيلي في المركز الرابع والمنتخب البلجيكي خامسا.