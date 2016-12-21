اللقب الشتوي اليوم يبان.. الشنوي يربح بلعباس ويولي لباس

مولودية الجزائر - إتحاد بلعباس

تستقبل مولودية الجزائر، اليوم، بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب عمر حمادي ببولوغين، الضيف اتحاد بلعباس، في لقاء صعب للطرفين برسم الجولة 15 من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، حيث يسعى عميد الأندية الجزائرية لتحقيق النقاط الثلاث التي تضمن له اللقب الشتوي وإنهاء الشطر الأول من بطولة هذا الموسم في الصدارة، حيث يعول أشبال المدرب مواسة على عاملي الأرض والجمهور، لمواصلة حصد النتائج الإيجابية التي حققوها منذ قدوم المدرب كمال مواسة، في مباراة لا مجال فيها للخطأ رغم أنها لن تكون سهلة أمام منافس صعب المنال ويحسن التفاوض خارج الديار، ويتواجد في الآونة الأخيرة في أحسن أحواله، مما جعله هو الآخر يتنقل بنية العودة بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة للارتقاء أكثر في سلم الترتيب والاقتراب من كوكبة المقدمة، لإنهاء مرحلة الذهاب في مرتبة مشرفة. هذا وسيستفيد الطاقم الفني للمولودية، بقيادة مواسة، من كامل عناصره بعد عودة ثلاثي المنتخب المحلي، حشود، نقاش وعزي، حيث سيجري مواسة بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بتلك التي أشركها في آخر مباراة للفريق أمام فرندة في منافسة كأس الجمهورية، من خلال إعادة شاوشي لحراسة المرمى وإشراك دمو الذي تماثل للشفاء مكان ميباركو في محور الدفاع، رفقة عزي، في حين سيجدد الثقة في عناصر الخط الأمامي بقيادة نقاش، بوقاش وسوقار. وفي سياق منفصل، قررت إدارة المولودية وعلى رأسها المدير العام عمر غريب، لعب ورقة الأموال من أجل تحفيز اللاعبين للفوز بمواجهة بلعباس، وذلك بتخصيص منحة مغرية، مثلما جرت عليه العادة.

بلعباس «ما عندها ما تخسر» وشريف الوزاني يريد مفاجأة العميد

يتنقل إتحاد بلعباس إلى العاصمة بنية مفاجأة المولودية والعودة بالزاد كاملا أو نقطة التعادل على الأقل، لتأكيد الفوز الأخير في كأس الجمهورية من جهة، وإنهاء مرحلة الذهاب ضمن مركز مريح يضمن لها اللعب على البوديوم خلال مرحلة العودة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يعول عليه كثيرا المدرب سي طاهر شريف الوزاني، الذي يريد مفاجأة المولودية في عقر الديار خصوصا وأن الضغط سيكون على لاعبي المولودية المطالبين بضرورة تحقيق الفوز.

غريب يلتقي بمسؤولي سوناطراك ويحظى بثقتهم

التقى المدير العام لمولودية الجزائر، عمر غريب، أول أمس، أحد المسؤولين في شركة سوناطراك، مالكة أغلبية أسهم النادي، والمقربين من المدير العام معزوزي، أين تحدث الطرفان على العديد من النقاط، أبرزها مسألة تفكيره في الانسحاب من منصبه بسبب عدم تلقيه الدعم اللازم، وهو الأمر الذي جعل هذا الأخير يؤكد له الثقة التامة التي تضعها فيه سوناطراك في تسيير شؤون الفريق، وأكد له أيضا مواصلة مسؤولي الشركة لدعمهم له، حسبما كشفته مصادر عليمة لـ«النهار»، والتي أكدت أيضا أن غريب شرح للمسؤول الذي التقاه معاناة الفريق ماليا، قبل أن يطلب منه هذا الأخير إعداد قائمة مفصلة عن حالة كل لاعب المادية ودوينه لتسويتها في أقرب الآجال.

مواسة لـ«النهار»: «يجب فرض طريقة لعبنا وتحقيق الفوز»

أكد مدرب مولودية الجزائر، كمال مواسة، أن فريقه سيدافع عن المرتبة الأولى التي يتواجد فيها خلال لقاء بلعباس، لإنهاء مرحلة الذهاب في الصدارة، وصرح قائلا لـ«النهار»: «مباراة بلعباس جد مهمة بالنسبة لنا لأنها الأخيرة في مرحلة الذهاب، وزيادة على ذلك تواجدنا في المرتبة الأولى التي سندافع عليها، طلبنا من اللاعبين التركيز أكثر واللعب بكامل إمكاناتهم وتحقيق نتيجة إيجابية التي ينتظرها أنصارنا، وندعم بها مكانتنا في المرتبة الأولى»، وأضاف: «كل مباراة فيها ضغط، واتحاد بلعباس يتواجد في حالة جيدة، المهم بالنسبة لنا هو فرض طريقة لعبنا و الفوز»، وبخصوص الصعوبة الكبيرة التي مازال يجدها لاعبو الخط الأمامي للتسجيل قال :«مهاجمونا يعانون من فقدان الثقة ونقص التركيز وسوء التمركز، لأننا نخلق عدة فرص في المباريات، نحاول أن نجد الحلول لنكون أكثر فعالية في المباريات القادمة».

شريف الوزاني يؤكد جاهزية أشباله و«الفاف» تكتفي بتغريم «المكرة» 100 مليون سنتيم

في الجهة المقابلة، كشف مدرب اتحاد بلعباس، شريف الوزاني سي الطاهر، أن فريقه حضّر بشكل جيد لمباراة اليوم أمام مولودية الجزائر، من أجل تأكيد سلسلة النتائج الإيجابية التي سجلتها التشكيلة مؤخرا، وأشار إلى أن المجموعة ستكون مكتملة في لقاء اليوم، وهي المعطيات التي من شأنها أن تسهّل مهمة الطاقم الفني لاستغلال جميع الأوراق الرابحة أمام العميد، لاسيما بعد عودة الظهير الأيمن زناسني الذي استنفذ العقوبة المسلطة عليه، إلى جانب استرجاع خدمات كل من بوقلمونة واللاعب يوسف غزالي. من جانب آخر، أكدت الفاف أن اتحاد بلعباس تأهل رسميا إلى الدور الثمن نهائي من كأس الجزائر بعدما قررت لجنة العقوبات الاكتفاء بتغريمه بمبلغ 100 مليون سنتيم، بعد استماعها إلى آراء مسؤولي الفريق في قضية لقاء غليزان، وهو الخبر الذي أثلج صدور الأنصار والمسرين وحتى اللاعبين والطاقم الفني. من جهة أخرى، ودع والي سيدي بلعباس السابق، محمد حطاب، اللاعبين والإداريين والطاقمين الفني والطبي، بعد زيارته الأخيرة إلى ملعب سيدي بلعباس على هامش الحصة التدريبية التي جرت مساء أمس الأول.