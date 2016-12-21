اللاعبون محبطون بسبب غياب الأموال وحمّار يحسم صفقة بن قابلية اليوم مقابل 200 مليون شهريا

خيري قلق على مستقبله وقائمة المسرحين تُعرف اليوم

توجه لاعبو فريق وفاق سطيف من القدامى صبيحة أمس، إلى البنك وفق الموعد الذي حدده معهم رئيس الفريق حسان حمّار لضخ مبلغ أجرة شهرين في حساباتهم البنكية، وهو ما لم يحدث، مما أحبط كثيرا معنويات اللاعبين قبل ساعات قليلة عن مواجهة الغد أمام دفاع تاجنانت، بسبب الوعود المتكررة للإدارة بتسوية وضعيتهم منذ بداية الموسم من دون أن يتجسد ذلك، وأكدت مصادر موثوقة أن حمّار ومع تأخر دخول السلطات والشركات الممولة في هذه الفترة الحساسة، قد لجأ إلى اقتراض مبلغ مليار ونصف من بعض الشخصيات ورجال الأعمال لتوفير الغلاف المالي لتسوية وضعية عناصر التعداد. إلى ذلك، عرض حمّار على لاعب شبيبة القبائل السابق، بن قابلية، أجرة شهرية بقيمة 200 مليون سنتيم، وهو ما جعل اللاعب يقترب من الوفاق ويحدد موعدا للالتحاق بمدينة سطيف اليوم من أجل التفاوض قبل منح موافقته النهائية للعب في الوفاق.

زيتي وجحنيط يعودان إلى التدريبات وناجي الغائب الوحيد

التحق ثنائي المنتخب المحلي، زيتي وجحنيط، أمس، بتدريبات الفريق التي أشرف عليها المدرب المساعد مليك زرڤان، استعدادا للمواجهة المحلية لأمسية الغد أمام دفاع تاجنانت، بعد أن أنهى الثنائي تربص المنتخب المحلي لمدة 3 أيام، تحضيرا لتصفيات كأس أمم افريقيا للمحليين. إلى ذلك، تعرف تدريبات الوفاق حضور كل اللاعبين، بعودة حاشي وكنيش مع جابو، ليبقى المهاجم رشيد ناجي الغائب الوحيد عن التدريبات بسبب تواصل معاناته من إصابة على مستوى الساق.

خيري قلق على مستقبله.. بولمدايس ينتظر الإلتفاتة وقائمة المسرحين تعرف اليوم

ستكون قائمة 18 التي سيعلن عنها المدرب زرڤان في نهاية الحصة التدريبية الأخيرة صبيحة اليوم، جد خاصة، لأنها ستكشف عن العناصر المعنية بالتسريح، خاصة أن كامل العناصر تحت تصرف الطاقم الفني اليوم، ومن ثم فإن الاختيار سيكون لأحسن العناصر 18 التي يراهن عليها اليوم وفي بقية المشوار، فيما سيتم وضع البقية ضمن قائمة المغادرين رسميا. إلى ذلك، أبدى الحارس خيري قلقه على مستقبله، خاصة بعد عودة مدرب الحراس برارمة الذي تربطه علاقة جيدة بالحارس خدايرية، فيما يتدرب المهاجم حمزة بولمدايس بمعنويات مرتفعة وينتظر التفاتة من زرڤان من أجل توجيه الدعوة له للمشاركة في لقاء الغد، لمنحه فرصة تأكيد عودته القوية خاصة بعد ان وضع حدا لوضعيته وأبدى الرغبة في البقاء.

زرڤان مدربا مساعدا مقابل 50 مليون سنتيم شهريا

أفادت مصادر موثوقة أن المدرب زرڤان وقّع على عقد مع الفريق، ليكون مدربا مساعدا، مقابل 50 مليون شهريا، بعدما تلقى وعودا بالحصول على تسبيق شهرين، حين تصل الإعانات إلى الخزينة، بعد أن كان قد عمل لفترة حوالي شهر على رأس العارضة الفنية لتشكيلة الآمال بأجرة شهرية أقل بكثير مما أصبح يتلقاه حاليا، وقد أبدى زرڤان رغبة كبيرة في تصريحاته في العمل في نفس المنصب مع أي مدرب قادم، مبديا استعداده للتوقيع على عقد 4 مواسم في حالة وافقت الإدارة.