مولودية الجزائر يتوج باللقب البطل الشتوي

توج فريق مولودية الجزائر باللقب الشتوي للبطولة المحترفة الأولى موبليس لكرة القدم، وذلك بعد فوز أبناء المدرب كمال مواسة على فريق إتحاد بلعباس بنتيجة، 3-1، على أرضية ملعب بولوغين، ضمن الجولة الخامسة عشر من المنافسة. سجل أهداف مولودية كل من: حشود في الدقيقة 28، ونقاش في الدقيقة 33، وبوقاش في الدقيقة 50. وسجل بوقلمونة الهدف الوحيد للفريق إتحاد بلعباس في الدقيقة 84. و بهذا الفوز توج العميد باللقب الشتوي بـ 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملاحق المباشر إتحاد العاصمة التي يواجه بعد قليل فريق شبيبة الساورة ضمن نفس الجولة. بينما يحتل إتحاد بلعباس المركز بـ 21 نقطة.