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مولودية الجزائر يتوج باللقب البطل الشتوي

  • 22/12/2016
  • الوكالات
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مولودية الجزائر يتوج باللقب البطل الشتوي تحميل الملف

توج فريق مولودية الجزائر باللقب الشتوي للبطولة المحترفة الأولى موبليس لكرة القدم، وذلك بعد فوز أبناء المدرب كمال مواسة على فريق إتحاد بلعباس بنتيجة، 3-1، على أرضية ملعب بولوغين، ضمن الجولة الخامسة عشر من المنافسة. سجل أهداف مولودية كل من: حشود في الدقيقة 28، ونقاش في الدقيقة 33، وبوقاش في الدقيقة 50. وسجل بوقلمونة الهدف الوحيد للفريق إتحاد بلعباس في الدقيقة 84. و بهذا الفوز توج العميد باللقب الشتوي بـ 30 نقطة بفارق 4 نقاط عن الملاحق المباشر إتحاد العاصمة التي يواجه بعد قليل فريق شبيبة الساورة ضمن نفس الجولة. بينما يحتل إتحاد بلعباس المركز بـ 21 نقطة.   

موضوع : مولودية الجزائر يتوج باللقب البطل الشتوي
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