تعثر اتحاد الجزائر أمام شبيبة الساورة ضمن الجولة 15 للرابطة الاولى موبيليس

فاز فريق شبيبة الساورة، على ضيفه اتحاد الجزائر، بنتيجة 1- 0، الشوط الأول 0-0، في لقاء مقدم عن الجولة 15 والأخيرة لمرحلة الذهاب، لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم، مساء اليوم الخميس ببشار. وسجل الهدف الوحيد، في هذه المباراة المهاجم مصطفى جاليت، في الدقيقة 66 لفائدة الشبيبة المحلية. وبفضل هذا الفوز، يرتقي ابناء الجنوب الى الصف الخامس بـ22 نقطة مناصفة مع وفاق سطيف، في حيث يحافظ الاتحاد على مركزه الثاني بـ26 نقطة. وفي وقت سابق من اليوم، تغلبت مولودية الجزائر على اتحاد بلعباس بنتيجة 1-3، بملعب عمر حمادي ببولوغين، لتضمن بذلك اللقب الشتوي والرمزي لمرحلة الذهاب. وستجري، بقية مباريات هذه الجولة الأخيرة لمرحلة الذهاب، يومي غدا الجمعة وبعد غد السبت. نتائج مباراة اليوم الخميس :

مولودية الجزائر - اتحاد بلعباس 3-1

شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 1- 0

الجمعة 23 ديسمبر:

الجزائر 1 نوفمبر: اتحاد الحراش - أولمبي المدية سا 00 :15

وهران : مولودية وهران - شباب قسنطينة سا 00 :16

سطيف : وفاق سطيف - دفاع تاجنانت سا 00 :16

السبت 24 ديسمبر:

باتنة : شباب باتنة - سريع غليزان سا 30 :14

الجزائر (20 أوت): نصر حسين داي - مولودية بجاية سا 00 :16

تيزي وزو : شبيبة القبائل - شباب بلوزداد سا 00 :16

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 30 15

2 . اتحاد الجزائر 26 15

3. مولودية وهران 25 14

4. أولمبي المدية 24 14

5 . وفاق سطيف 22 14

-- شبيبة الساورة 22 15

7. اتحاد بلعباس 21 15

8 . نصر حسين داي 18 14

--. اتحاد الحراش 18 14

10 . شباب بلوزداد 16 14

--. دفاع تاجنانت 16 14

12. شباب باتنة 15 13

13. شباب قسنطينة 14 14

14. شبيبة القبائل 13 14

15. سريع غليزان 12 14

16. مولودية بجاية 8 13.