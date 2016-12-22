الاجتماع التأسيسي للاتحادية الجزائرية لمكافحة الفساد الرياضي يوم السبت بالجزائر

ستنعقد الجمعية العامة التأسيسية، للاتحادية الجزائرية لمكافحة الفساد الرياضي، يوم السبت سا 09 :30 بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين الجزائر، حسب ما علم اليوم الخميس، لدى الاتحادية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي. ويضيف نفس المصدر ما يلي، بهذه المناسبة، يشيد الأعضاء المؤسسون للاتحادية الجزائرية لمكافحة الفساد الرياضي بكل من ساهم في انشاء هذه الهيئة الجديدة وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة، الهادي ولد علي، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد، و رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد روراوة. وكان رئيس الاتحادية الدولية لمكافحة الفساد الرياضي، مراد مازار، قد أوضح نهاية شهر نوفمبر بالجزائر، بأن الاتحادية الجزائرية لمكافحة الفساد الرياضي، ستكون مشكلة من أغلبية ساحقة من محامين وحقوقيين، وأن مجال نشاط هذه الهيئة سيمتد على مستوى 48 ولاية للوطن، مقسمة على خمس مناطق وفق المنطقة التي تتواجد بها كل ولاية شرق، وسط، غرب، جنوب شرقي وجنوب غربي. و أضاف الرئيس السابق، لشباب قسنطينة، يقول، بعد تأسيسها، ستقوم هذه الهيئة بإجراءات إدارية جديدة، من أجل انضمامها رسميا للاتحادية الدولية، لمكافحة الفساد الرياضي.