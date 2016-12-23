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تعادل إتحاد الحراش، واولمبي المدية، بنتيجة 0-0 اليوم الجمعة، بملعب 1 نوفمبر بالحراش الجزائر، لحساب الجولة 15 والأخيرة من مرحلة الذهاب، لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم، التي لعبت الخميس والجمعة والسبت. بعد هذه النتيجة، يلتحق اولمبي المدية مؤقتا بمولودية وهران، في المرتبة الثالثة 25 نقطة، فيما ينفرد الحراشيون بالصف الثامن 19 نقطة. الخميس : مولودية الجزائر - اتحاد بلعباس 3 - 1 شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 1 - 0 الجمعة : اتحاد الحراش - أولمبي المدية 0 - 0 مولودية وهران - شباب قسنطينة جارية حاليا وفاق سطيف - دفاع تاجنانت جارية حاليا السبت : شباب باتنة - سريع غليزان 30 :14 نصر حسين داي - مولودية بجاية 00 :16 شبيبة القبائل - شباب بلوزداد 00 :16 الترتيب نقاط لعب 1 . مولودية الجزائر 30 15 2 . اتحاد الجزائر 26 15 3. مولودية وهران 25 14 --. أولمبي المدية 25 15 5 . وفاق سطيف 22 14 -- شبيبة الساورة 22 15 7. اتحاد بلعباس 21 15 8 . اتحاد الحراش 19 15 9. نصر حسين داي 18 14 10 . شباب بلوزداد 16 14 --. دفاع تاجنانت 16 14 12. شباب باتنة 15 13 13. شباب قسنطينة 14 14 14. شبيبة القبائل 13 14 15. سريع غليزان 12 14 16. مولودية بجاية 8 13.

موضوع : تعادل إتحاد الحراش وأولمبي المدية في الجولة الاخيرة من مرحلة الذهاب

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