الشبيبة لفك العقدة والشباب لمواصلة الصحوة

سيكون فريق شبيبة القبائل، اليوم، على موعد مع مباراة مهمة، حين يستضيف على ملعبه أول نوفمبر بتيزي وزو شباب بلوزداد، برسم الجولة الـ15 من البطولة، ويأمل أشبال المدرب الحيدوسي في وضع حد لسلسلة النتائج السلبية المسجلة في البطولة هذا الموسم، وإنهاء مرحلة الذهاب بفوز سيكون الأول داخل الديار، يرفع المعنويات أكثر بعد التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس الجمهورية الأسبوع الفارط، وسيدخل الفريق لقاء اليوم بتعداد مكتمل بعد تعافي عيبود وعودة برشيش ورايح، فيما خابت آمال الطاقم الفني بالاعتماد على اللاعب نصر الدين البحاري الذي لم يؤهل بعد في الشبيبة، حاله حال المدافع سفيان خليلي، ورغم عاملي الأرض والجمهور المنتظر أن يعود بقوة إلا أن المقابلة لن تكون سهلة أمام الشباب الذي لم ينهزم منذ تعيين المدرب المغربي بادو زاكي على رأس العارضة الفنية للفريق، ويسعى أبناء لعقيبة إلى تأكيد صحوتهم والارتقاء أكثر في سلم الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر، خصوصا وأن المباراة ستكون بست نقاط والخسارة تعني لحاق الشبيبة ببلوزداد في الترتيب، وهو الأمر الذي جعل الطاقم الفني يطالب بضرورة الفوز واغتنام وضعية المنافس الصعبة في البطولة، خصوصا وأن الشبيبة تمر بأسوأ أيامها، وهو ما يسعى الشباب لاستغلاله والاستثمار فيه لمباغتة أشبال المدرب حيدوسي، في حين لم تختلف مطالب المسيرين عن مدربهم أين أصروا هم أيضا على تحقيق الانتصار الذي اعتادوا عليه خلال المواسم الأخيرة في عقر ديار الكناري، كما اعتمد المسيرون على الأموال لتحفيز لاعبيهم، وذلك بتخصيص منحة معتبرة في حال تسجيل نتيجة إيجابية. وفي سياق منفصل، سيجري المدرب بادو زاكي تغييرات كثيرة على التشكيلة الأساسية، مقارنة بآخر لقاء أمام إتحاد الشاوية، وذلك بإشراك العناصر الأساسية التي أراحها خلال المباراة السابقة، كما سيفاضل بين خوذي وعايش لخلافة نعماني المصاب، على أن يجدد الثقة في ثلاثي الهجوم يحيى شريف، لاكروم وربيح.

نمديل لـ«النهار»: «لن نتنقل إلى تيزي وزو في ثوب الضحية وهدفنا تفادي الخسارة على الأقل»

أكد مدافع شباب بلوزداد، عبد الكريم نمديل، أنه وزملاءه سيتنقلون إلى تيزي وزو لتحقيق نتيجة إيجابية التي ستسمح لهم بإنهاء مرحلة الذهاب براحة أكبر، موضحا في الوقت ذاته خلال تصريح لـ«النهار»، أن الشباب لم يخرج بعد من الوضيعة الصعبة رغم وصوله للنقطة 16: «مباراة شبيبة القبائل جد صعبة لأن المنافس في وضعية صعبة مثلنا أو أكثر منا، لن نتنقل في ثوب الضحية بل من أجل العودة بنتيجة إيجابية، خصوصا وأنه بوصولنا إلى النقطة 16 لم نخرج بعد من الوضعية الصعبة التي نتواجد فيها، ولو نعود موسمين للوراء حصدنا خلال مرحلة الذهاب 20 نقطة وأنهينا البطولة بصعوبة»، وأضاف: «سنحاول على الأقل تفادي الخاسرة أمام القبائل لنتقدم في سلم الترتيب».