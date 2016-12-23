اخترت الجزائر منذ سنتين ولا أريد منافسة مهاجمي الخضر وإنما التعلّم منهم

كشف إدريس سعدي، الوافد الجديد على المنتخب الوطني، أنه اتخذ قرار تقمص ألوان الخضر منذ سنتين، وأن الإصابة حرمته من الانضمام إليه في 2015، وأنه كان على اتصال دائم مع يزيد منصوري، وقال سعدي في حواره مع الإذاعة الوطنية أمس: «اخترت الانضمام إلى الجزائر منذ سنتين، كنت قد اتخذت قراري بعدما فكرت جيدا، ولكن الإصابة حرمتني من الانضمام إلى المنتخب الوطني في 2015 عندما كنت لاعبا في الدوري الفرنسي وغبت لمدة طويلة، لكنني عملت بعدها بجد وطورت إمكاناتي وعدت إلى مستواي الآن، وكنت دائما في اتصال مع يزيد منصوري»، وأضاف سعدي الذي حمل ألوان المنتخب الفرنسي في الفئات الصغرى ولعب «أورو 2011» مع المنتخب الفرنسي لأقل من 19 سنة: «عندما تكون في مراكز التكوين الفرنسية فإنه يسهل عليك الانضمام إلى المنتخب الفرنسي، ولكن عندما تصل إلى مستوى الاحتراف يكون بإمكانك الاختيار واتخاذ قرارك بنفسك، وقتها سيتجاوز كرة القدم بل تدخل فيه عدة أمور أخرى»، كما أكد ذات المتحدث أنه ليس متأكدا بعد من التواجد في القائمة النهائية للخضر الخاصة بكأس أمم إفريقيا: «دعوة المنتخب الوطني أولية فقط وليست رسمية بما أنني لست في الغابون»، وتابع قائلا: «دعوة المنتخب الوطني إضافة كبيرة بالنسبة لي وسأكون دائما جاهزا لمساعدته وتقديم الإضافة له، وسأعمل كل ما بوسعي من أجل التعلم من باقي اللاعبين وبالأخص المهاجمين»، وأضاف: «المنتخب الوطني يضم مهاجمين ممتازين يلعبون في أندية كبيرة وأنا لن آتي لأنافس أحدا وإنما أريد تقديم الإضافة لمنتخبنا والتعلم منهم، خاصة وأنها ستكون دعوتي الأولى للمنتخب الوطني»، وختم اللاعب السابق لكليرمون فوت الفرنسي حديثه بالتأكيد أن الخضر بإمكانهم تحقيق أشياء كثيرة في كأس إفريقيا، كما أوضح أنه لم يزر الجزائر منذ مدة طويلة وسيزورها في أقرب وقت.