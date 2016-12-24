الإدارة تراسل المديرية العامة للأمن الوطني وتطلب الحماية هذا الثلاثاء بملعب سطيف

قبل يومين عن لقاء الدور الـ16 من منافسة كأس الجمهورية الذي سيجمعها بفريق وفاق سطيف هذا الثلاثاء على أرضية ميدان هذا الأخير، قامت إدارة شبيبة الساورة صبيحة أمس بمراسلة المديرية العامة للأمن الوطني بقيادة اللواء عبد الغاني هامل والرابطة الوطنية لكرة القدم، تطلب توفير الحماية الأمنية لفريقها بملعب الثامن ماي بسطيف، مع الإصرار على ضرورة منحها غرف تغيير ملابس مؤهلة ولائقة، وحسب مسيري شبيبة الساورة فإن هذا الإجراء جاء على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس الوفاق الذي توعّد ممثل الجنوب بالجحيم بملعب سطيف هذا الثلاثاء، على خلفية الأحداث التي وقعت بين الفريقين في لقاء البطولة بملعب بشار قبل ثلاثة أسابيع من الآن، ناهيك عن المعاناة التي عاشها فريق دفاع تاجنانت بملعب الثامن ماي بسطيف أول أمس، أين تم منحه غرف تغيير ملابس غير لائقة على الإطلاق ولا تصلح حتى لوضعها كمخزن في الملعب، حيث يبقى أمل مسيري الساورة من وراء هذه الإجراءات ضمان سير المباراة في ظروف رياضية بعيدة عن أساليب التخويف والمضايقات التي سبق للفريق وأن تعرض لها في عاصمة الهضاب في المواسم الأخيرة.

جبار لـ«النهار»: «راسلنا الأمن والرابطة حتى يتخذوا الإجراءات اللازمة هذا الثلاثاء»

هذا وذهب محمد جبار في حديث إلى «النهار» صبيحة أمس، إلى أبعد الحدود في حديث عن مواجهة وفاق سطيف هذا الثلاثاء، حيث أكد أن المعطيات التي تسبق هذه المواجهة لا تبشر بالخير، بقوله: «ما حدث لفريق دفاع تاجنانت بملعب سطيف، والتصريحات المتتالية لرئيس وفاق سطيف حسان حمّار بخصوص لقاء هذا الثلاثاء أمام شبيبة الساورة، جعلنا كمسيرين للفريق ندق ناقوس الخطر قبل خوض هذه المواجهة، لأن كل المعطيات تؤكد أن هناك شيئا ما يحاك في الخفاء ضد فريقنا، لهذا قمنا بمراسلة المديرية العامة للأمن الوطني والرابطة الوطنية لكرة القدم، حتى نضعهما في صورة ما يحدث في الوقت الحالي، وحتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث الأسوأ لفريقنا في هذه المواجهة، حيث طالبنا بتوفير الحماية الأمنية لفريقنا قبل وأثناء وبعد المباراة، ناهيك عن إصرارنا على ضرورة الاستفادة من غرف تغيير ملابس مؤهلة ولائقة لأننا نرفض معاملتنا بمثل المعاملة التي لقيها فريق دفاع تاجنانت أول أمس، لدينا ثقة في المديرية العامة للأمن الوطني ورئيس الرابطة محفوظ قرباج لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سير هذه المباراة في إطارها الرياضي، لأننا ذاهبون إلى سطيف من أجل لعب مباراة في كرة القدم ليس إلا».