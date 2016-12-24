وفاق سطيف يباشر المفاوضات مع غيماراش البرتغالي بخصوص كنيش وأمقران بعد مباراة الساورة

أكدت مصادر موثوقة، أن رئيس وفاق سطيف حسان حمّار سارع إلى دعوة أعضاء المكتب المسير إلى اجتماع طارئ، مباشرة بعد نهاية مواجهة أول أمس أمام دفاع تاجنانت، أين وضعهم في الصورة بخصوص الأزمة المالية والضغوطات التي يفرضها اللاعبون من أجل مستحقاتهم العالقة، حيث طالب كل الأعضاء بجلب مليار سنتيم في شكل قروض أو في شكل عقد تمويلي، مؤكدا الحاجة الماسة إلى الأموال مع اقتراب الموعد الذي حدده مع اللاعبين من أجل تسوية وضعيتهم المالية، وحسب مصادرنا فقد اعتذر غالبية الأعضاء صراحة أمام الرئيس حمّار حول عدم قدرتهم على توفير مثل هذا المبلغ في القريب العاجل، باستثناء العضو حشايشي الذي التزم بجلب 400 مليون سنتيم في شكل قرض، وقد ابدى حمّار غضبه بعد أن كان يراهن على أعضاء مكتبه لضمان نصف الغلاف المالي لتغطية عملية تسوية الأجور العالقة.

مبعوث إدارة نادي غيماراش تنقل لمعاينة بن دبكة أمس

غادر مبعوث إدارة نادي غيماراش البرتغالي مدينة سطيف صبيحة أمس، بعد أن تابع لقاء وفاق سطيف أمام دفاع تاجنانت، أين عاين تحركات المهاجم الشاب أمقران والمدافع المحوري كنيش، وكشف المبعوث البرتغالي أنه مرتبط بموعد في العاصمة لمعاينة وسط ميدان نصر حسين داي بن دبكة خلال المواجهة التي جمعت أمس نصر حسين داي بمولودية بجاية بملعب 20 أوت، حيث يحظى لاعب النصرية باهتمام النادي البرتغالي.

حمّار حدد موعدا للتفاوض مع مبعوث غيماراش بعد مواجهة الساورة

اتفق مبعوث نادي غيماراش في نهاية مواجهة أول أمس على تحديد موعد للجلوس على طاولة المفاوضات بخصوص ورقة تسريح الثنائي أمقران وكنيش، مباشرة بعد مواجهة الدور 16 من منافسة الكأس، التي تجمع وفاق سطيف أمام شبيبة الساورة، التي ستجرى الثلاثاء القادم، حيث ستنطلق المحادثات حول شروط تسريح الثنائي الذي أبدى رغبته في خوض تجربة احترافية، فيما كان الرئيس حمّار قد منح موافقته على تسريحهما والاستفادة من عائدات تحويلهما، خاصة أن عقديهما ينتهيان شهر جوان القادم.

الظهير الأيسر بن علي منتظر لترسيم توقيعه

ستكون الإدارة اليوم على موعد مع ترسيم أولى صفقات الميركاتو الحالي، حيث ينتظر أن يلتحق اللاعب اليوم بمدينة سطيف لالتقاء الرئيس حمّار وترسيم توقيعه، بعد أن تم الاتفاق على كامل التفاصيل ولم يبق سوى تلقي اللاعب التسبيق المتفق عليه لحظة التوقيع على عقد لموسمين، حسب الاتفاق المبرم، ويبقى الظهير الأيسر بن علي غير معروف وسط أنصار الفريق الذين يترقبون ظهوره فوق أرضية الميدان للحكم على مدى نجاح صفقة ضمه، في انتظار التحاق المهاجم بن قابلية في الساعات القادمة من أجل التوقيع كذلك.

غياب الملغاشي آمادا له علاقة بعرض الترجي التونسي

كشفت مصادر موثوقة أن غياب وسط الميدان الملغاشي أمادا عن مواجهة أول أمس، له علاقة بمباشرته المفاوضات مع إدارة نادي الترجي التونسي مع افتتاح الميركاتو الشتوي، بعد أن كانت الإدارة قد وافقت على تحويله في بداية الموسم، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي شهر جوان القادم ولا تريد الإدارة أن تفوت فرصة الاستفادة من عائدات تحويله إلى النادي التونسي.

إدارة الملعب تتبرأ من أوساخ غرف تغيير الملابس

تحدث ممثل عن إدارة ملعب 8 ماي إلى مسؤولي دفاع تاجنانت الذين عبروا عن استيائهم من تخصيص غرف تغيير الملابس مملوءة بالأوساخ والروائح الكريهة للاعبيهم، حيث تبرأ ممثل إدارة الملعب من مسؤولية الإدارة من هذه الغرف وأن إدارة المركب تتنازل بشكل كلي يوم المباراة عن الملعب لصالح إدارة الفريق، حسبما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين.

50 عونا من الكشافة ينسحبون من تنظيم المباريات

أعلن 50 عونا من أعوان الملاعب الحاملين لشارة الكشافة الإسلامية، عن انسحابهم النهائي من المشاركة مستقبلا في تنظيم مباريات الوفاق، بسبب استيائهم من تماطل الإدارة في تسديد مستحقاتهم لأربع مواجهات، وكان بقية الأعوان قبل موعد لقاء تاجنانت على وشك مقاطعة المباراة لولا تدخل المكلف الجديد بالتنظيم، والذي منحهم ضمانات بأن الجميع سيتلقى أمواله مباشرة بعد مواجهة شبيبة الساورة، مما جعل البقية تمنح مهلة إلى غاية الثلاثاء.

تأثر اللاعبين بالهاجس المالي ظهر جليا أمام تاجنانت

ظهر تأثر اللاعبين بالهاجس المالي من خلال المردود الضعيف الذي ظهرت به التشكيلة أول أمس أمام دفاع تاجنانت، من خلال سوء التحضير طيلة الأسبوع، بعد أن بقي اللاعبون غير مركزين على العمل في التدريبات، والتفكير أكثر في موعد تلقيهم أموالهم، وهو ما انعكس سلبا على ظهور رفقاء بدران بمستواهم المعهود ويبقى التخوف من أن تخلف الإدارة موعد تسوية المستحقات قبل موعد مواجهة الساورة، وهو ما قد يدفع ثمنه الفريق غاليا.

التعداد يشرع في التحضيرات لمواجهة الساورة اليوم

تشرع تشكيلة وفاق سطيف أمسية اليوم في التحضيرات لمواجهة الدور 16 من منافسة كأس الجمهورية أمام شبيبة الساورة، والتي تجري هذا الثلاثاء في ملعب 8 ماي بسطيف بداية من الخامسة مساء، حيث ينتظر عودة جماعية لعناصر التعداد إلى أجواء التدريبات، ويبقى رهان الإدارة على تسوية الأجور الشهرية للاعبين قبل موعد المباراة لضمان تركيز اللاعبين على التحضير الجيد، خاصة أن التعداد يشهد غياب المهاجم ناجي فقط، فيما يوجد الجميع تحت تصرف المدرب المساعد زرڤان في انتظار التحاق ماضوي في نفس يوم المباراة.