جوفنتوس لايزال يراقب براهيمي وغلطة سراي وبشكتاش يعودان لسباق ضمه

جدد ناديا غلطة سراي وبشكتاش التركيان رغبتهما في التعاقد مع متوسط الميدان الجزائري الدولي ياسين براهيمي، لاعب بورتو، في الميركاتو الشتوي، وذلك حسب تقارير محلية صادرة أمس، والتي أكدت أن الناديين السالف ذكرهما لم يفقدا الأمل في ضم لاعب الخضر خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهما اللذان عبرا قبل انطلاق الموسم عن رغبتهما في استقدامه، وكان براهيمي على وشك الانتقال إلى إيفرتون بداية الموسم قبل أن تسقط صفقة انتقاله ساعات قليلة قبل انقضاء فترة التحويلات، وعاد اسم لاعب الخضر بقوة مع نهاية مرحلة الذهاب، حيث أبدت عدة أندية اهتمامها بخدمات لاعب غرناطة السابق، وأكد موقع «كالتشيو ميركاتو» أنه لايزال من بين الأسماء المستهدفة من جوفنتوس لتدعيم وسط الميدان، هذا الأخير ليس النادي الإيطالي الوحيد الذي يريد استقدامه خاصة مع دخول نادي روما السباق. تجدر الإشارة إلى أن صحيفة «فرانس فوتبول» أكدت مؤخرا رغبة نادي نيس في الاستفادة من خدمات براهيمي ولو على سبيل الإعارة، وبصم صاحب 26 سنة على عودته القوية في الجولات الأخيرة مع بورتو، بعد التهميش الذي طاله بداية الموسم من طرف المدرب نونو اسبيريتو سانتو، حيث تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في اللقاءات الأربعة التي شارك فيها، مما جعل الأندية الأوروبية تعود بقوة لطلب خدماته.