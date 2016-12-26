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معاقبة شبيبة بجاية بـ4 مباريات دون جمهور إثنان منها غير نافذتين واتحاد الحراش بمباراة

  • 26/12/2016
  • الوكالات
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معاقبة شبيبة بجاية بـ4 مباريات دون جمهور إثنان منها غير نافذتين واتحاد الحراش بمباراة تحميل الملف

تعرض نادي شبيبة بجاية، الرابطة المحترفة الثانية ، لعقوبة اللعب أربع مباريات دون جمهور، إثنان منها غير نافذتان، بداعي الاعتداء على الحكم الرئيسي، من قبل عون ملعب في نهاية اللقاء، الذي جمعها مع نادي بارادو، حسب ما اعلنته الرابطة المحترفة لكرة القدم، على موقعها ىالرسمي، اليوم الاثنين. وانهزمت، شبيبة بجاية أمام نادي بارادو2-1، في اطار الجولة ال14 لبطولة الرابطة الثانية موبيليس، حيث تعرض النادي البجاوي، ايضا لغرامة مالية بلغت 200 الف دج، حسب ذات المصدر.  كما سلطت لجنة الانضباط، عقوبة مباراة دون جمهور ضد اتحاد الحراش، و200 الف دج غرامة، لرمي القارورات خلال المقابلة التي جمعته باولمبي المدية اول امس السبت.

موضوع : معاقبة شبيبة بجاية بـ4 مباريات دون جمهور إثنان منها غير نافذتين واتحاد الحراش بمباراة
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