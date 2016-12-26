القمّة في سطيف.. الإثارة في بلعباس والعميد والكناري في طريق مفتوح

تعطى، مساء اليوم، إشارة انطلاق فعاليات الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية، بإجراء أول أربع مواجهات، حيث سيحتضن ملعب 8 ماي 1945 بسطيف قمة الدور بين نادي وفاق سطيف وضيفه شبيبة الساورة، في لقاء مثير بين اثنين من أبرز أندية رابطة موبيليس المحترفة الأولى لكرة القدم، ولن تقل المواجهة التي ستجمع بين إتحاد بلعباس وضيفه إتحاد العاصمة إثارة عن سابقتها، في مواجهة متجددة بين الطرفين بعد مواجهتهما الأولى في البطولة على ذات الملعب، التي حسمها أبناء المكرة لصالحهم. هذا وعلى النقيض من ذلك، سيكون البطل الشتوي، مولودية الجزائر، في طريق مفتوح، على الورق، نحو الدور ربع النهائي، عندما يستضيف الضيف نادي اتحاد بني دوالة، الذي يعوّل على عامل المفاجأة للإطاحة بالعميد. وبدورها، ستكون شبيبة القبائل في مهمة أسهل عندما تستقبل مفاجأة الدور، نصر الفجوج، بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، في لقاء لا مجال فيه لأبناء الكناري لأي تعثر أمام منافس نال التقدير بمجرد وصوله إلى ثمن النهائي.

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البــرنــــــــامج:

وفاق سطيف – شبيبة الساورة (17:00 / ملعب 8 ماي 1945 بسطيف)

إتحاد بلعباس – إتحاد العاصمة (17:00 / ملعب 24 فيفري 1956 بسيدي بلعباس)

مولودية الجزائر – إتحاد بني دوالة (18:00 / ملعب عمر حمادي ببولوغين)

شبيبة القبائل – نصر الفجوج (17:00 / ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو)