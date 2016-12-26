الوفاق يتشبث بحلم الكأس التاسعة والساورة من أجل دخول التاريخ

تواجه تشكيلة وفاق سطيف أمسية الغد، شبيبة الساورة لحساب الدور 16 من منافسة كأس الجمهورية، بداية من الخامسة على أرضية ملعب 8 ماي، حيث يستفيد الوفاق من أفضلية الاستقبال فوق أرضه في رحلة الزحف نحو تحقيق الكأس التاسعة في تاريخه، وقد حرصت الإدارة والطاقم الفني على ضمان تحضيرات جادة خاصة بعد الفوز الأخير أمام دفاع تاجنانت في البطولة، إضافة إلى تواجد كامل الأوراق الرابحة تحت تصرف الطاقم الفني لوضع الوصفة المناسبة لمباغتة المنافس، وتبقى النقطة السوداء التي ستكون مصدر قلق الطاقم الفني والأنصار المعنويات المحبطة لعناصر التشكيلة من القدامى، بسبب مشكل المستحقات، والذي كان قد أثر بشكل سلبي على مردود التشكيلة خلال المباراة السابقة أمام تاجنانت. من جهة أخرى، يبقى هدف شبيبة الساورة في مباراة اليوم العودة بورقة التأهل إلى ربع نهائي المنافسة لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما كانت مسيرته تتوقف في كل موسم عند الدور الـ16 على أقصى تقدير.

مراوغة بن قابلية للرئيس حمّار تصنع الحدث

صنعت قضية المهاجم بن قابلية مع الرئيس حسان حمّار الحدث بين أنصار وفاق سطيف، بعد أن كان الرئيس أمسية الإثنين قد طمأن الأنصار بخصوص نجاح الصفقة ووجه دعوة لممثلي وسائل الإعلام لحضور مراسيم توقيعه أمس الإثنين، قبل أن يسقط خبر ترسيم توقيعه لاتحاد العاصمة ساعة فقط بعد ذلك كالصاعقة على الأنصار.

الحارس بلهاني يوقّع على طلب الإجازة

رسّم الحارس بلهاني توقيعه على طلب الإجازة أمس، خاصة أن عقد بلهاني يمتد إلى غاية شهر جوان القادم، حيث كانت الإدارة قد أودعت العقد لدى الرابطة المحترفة منذ بداية الموسم جعلت الرابطة تضعه ضمن تعداد وفاق سطيف من البداية، ويبقى الحارس بلهاني ينتظر استخراج الإجازة حتى يرسّم تأهيله في الوفاق مع أول مواجهة في مرحلة العودة.

زرڤان في أول ظهور بحضور جمهور مكثف

سيكون المدرب المساعد مليك زرڤان، أمسية اليوم، أمام أول امتحان حقيقي في أول ظهور له على رأس العارضة الفنية وسط حضور جماهيري مكثف، وسيكون مطالبا بتحقيق التأهل بالأداء والنتيجة، خاصة عقب الانتقادات التي وجهت له بسبب التراجع المخيف في مردود التشكيلة خلال المباراة السابقة أمام دفاع تاجنانت، بعد أن كان زرڤان قد وعد بإعادة بريق التشكيلة وللعب الاستعراضي على الطريقة السطايفية، ليتفاجأ الأنصار بمردود جد متواضع.

الأنصار يوقفون المقاطعة ويستعدون لحضور قوي

قرر أنصار وفاق سطيف وضع حد لقرار مقاطعة مباريات التشكيلة، الذي تم اتخاذه خلال المباراة السابقة أمام دفاع تاجنانت عقابا للاعبين والإدارة، والعودة بقوة إلى المدرجات أمسية اليوم من أجل مساندة التشكيلة والوقوف إلى جنبها، حيث ينتظر حضور مكثف خاصة أن منافسة السيدة الكأس لها مكانة خاصة وسط أنصار الوفاق، إضافة إلى الأحداث التي كانت قد شهدتها مواجهة الفريقين في البطولة، والتي زادت من تحفيز الأنصار على الحضور. للإشارة، فقد وضعت الإدارة 15 ألف تذكرة ستعرض للبيع اليوم مع افتتاح الأكشاك منتصف النهار، وتم تخصيص حوالي 14 ألف منها لأنصار الوفاق.

كنيش يغيب بسبب المستحقات وبوشار لتعويضه

تعرف تشكيلة الوفاق غياب المدافع المحوري كنيش، الذي واصل الغياب عن التدريبات منذ نهاية مواجهة تاجنانت بحجة الإصابة، رغم أن مصادر ربطت غيابه بهاجس المستحقات العالقة المطروح بقوة وسط التعداد، حيث سارع المدرب المساعد زرڤان إلى تحضير زميله بوشار لخلافته وتشكيل ثنائي محوري مع بدران، فيما سيباشر كنيش مفاوضات جادة مع مبعوث نادي غيماراش بداية من اليوم، على أمل الحصول على تجربة احترافية.

أمادا يعود ودواجي وناجي يواصلان الغياب

في المقابل، يعود وسط الميدان الملغاشي أمادا بعد أن تعافى من الإصابة التي كانت قد أبعدته عن مواجهة الجمعة الفارط أمام دفاع تاجنانت، حيث سيضطر الطاقم الفني لإحداث تغييرات في وسط الميدان، فيما يواصل المهاجم ناجي الغياب بسبب الإصابة رفقة الوسط الهجومي الشاب دواجي، وإنهاء مرحلة الذهاب، مكتفيا بحضور دقائق معدودة منذ انضمامه بداية الموسم.

حمّار سيكشف عن منحة مغرية قبل المباراة

سيكشف الرئيس حمّار، لحظات قبل انطلاق المباراة، عن قيمة المنحة المالية التي رصدتها إدارته لتحفيز اللاعبين، ومن ثم محو آثار الهاجس المالي الخاص بالأجور العالقة، بعد أن اتفق مع أعضاء الإدارة على رصد منحة مغرية سيتم الكشف عنها اليوم، خاصة بعد الضغوطات التي تزداد مع اقتراب الموعد.

أعوان الملعب يتلقون مستحقاتهم بعد نهاية لقاء اليوم

من المنتظر أن يتلقى أعوان الملعب المكلفين بتنظيم المباريات، مستحقاتهم العالقة التي تعود إلى 5 مواجهات، بعد نهاية مواجهة اليوم، حسب الضمانات التي منحها لهم المسؤول عن التنظيم قبل أيام، والذي أكد أنه سيتكفل بنفسه بتسوية أموالهم والمقدرة بمليون سنتيم لكل عون، من مجموع حوالي 300 عون، وكان 50 عونا منتميا إلى الكشافة الإسلامية قد أعلنوا انسحابهم النهائي من التنظيم بسبب هاجس المستحقات العالقة.

لاوتي جديد تشكيلة الساورة وبن شريف الغائب الأبرز

ومن الجانب الآخر، وحسب المعطيات المستقاة من الحصص التدريبية الأخيرة لشبيبة الساورة، فإن المدرب خوذة كريم يتجه لتجديد الثقة في نفس التشكيلة التي أطاحت الخميس الماضي بإتحاد العاصمة، باستثناء تغيير واحد، بدخول الحارس لاوتي صالح منذ البداية بديلا لزميله جميلي الهواري، فيما ستحافظ بقية الأسماء على مكانتها الأساسية، حيث ينتظر أن تدخل التشكيلة لقاء اليوم بكل من لاوتي صالح في حراسة المرمى، تيبوتين وطوبال على الرواقين، معزيز وبابيندي في محور الدفاع، لقرع وبوسماحة وبورديم في وسط الميدان والثلاثي جاليت وزايدي وحمية في الهجوم، مع تسجيل غياب المهاجم بن شريف سفيان بسبب الإصابة.

خوذة لـ«النهار»: «الوفاق كتاب مفتوح وقادرون على العودة بورقة التأهل»

أكد المدرب خوذة كريم في حديث إلى «النهار» صبيحة أمس، أن مواجهة اليوم ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، مؤكدا أنه يعرف جيدا نقاط قوة وضعف المنافس، مبديا عزمه وأشباله على الإطاحة بالوفاق والعودة بورقة التأهل إلى الدور المقبل، بقوله: «في الحقيقة أفضل مواجهة فرق من نفس المستوى على فرق مغمورة، الوفاق كتاب مفتوح بالنسبة لنا، وشخصيا أملك معلومات دقيقة عن نقاط قوته وضعفه، سمحت لي بتحضير الوصفة اللازمة لمباغتته اليوم والعودة بورقة التأهل، جميع اللاعبين واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم وسنكون في الموعد ونحقق المطلوب منا في هذه المباراة».

الإدارة ترصد منحة مغرية مقابل الفوز

هذا وأكدت مصادرنا أن إدارة الساورة، بقيادة الرئيس مامون حمليلي، رصدت منحة مغرية جدا لزملاء القائد جاليت، بغية تحفيزهم أكثر على أداء مباراة كبيرة والعودة بورقة التأهل والمواصلة في هذه المنافسة، وحسب ذات المصادر فإن الرئيس مامون حمليلي سيعلم اللاعبين بقيمة هذه المنحة في غرف تغيير الملابس قبل بداية المباراة.

.. وتحمّل إدارة الوفاق مسؤولية أي ضرر يمس الفريق

على صعيد آخر، حذرت إدارة الساورة، على لسان المدير العام محمد جبار، نظيرتها من وفاق سطيف من التعرض للاعبي أو مسيري الفريق اليوم، لدى حلولهم بملعب الثامن ماي بسطيف، مؤكدا أن تهديدات رئيس الوفاق تجعله يتحمّل مسؤولية أي ضرر يمس فريق شبيبة الساورة بملعب الثامن ماي، متمنيا أن تجرى المباراة في روح رياضية.