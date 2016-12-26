«الموب» لتخفيف الأضرار و«الكاب» لفكّ العقدة خارج الديار

مباراة مؤجلة عن الجولة العاشرة من رابطة موبيليس المحترفة الأولى

يستقبل نادي مولودية بجاية، مساء الثلاثاء بداية من الساعة الخامسة، ضيفه شباب باتنة على ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، في مباراة مؤجلة عن الجولة العاشرة من رابطة موبيليس المحترفة الأولى، وهو اللقاء الأخير للفريقين خلال النصف الأول من الموسم الحالي قبل التفرغ للتحضير لمرحلة الإياب. ويعول أبناء يما ڤورايا على مواجهة اليوم لتحقيق ثاني انتصار لهم هذا الموسم، وتحقيق «الديكليك» المنتظر منذ مدة طويلة لتخفيف الأضرار والمشاكل التي يتخبط فيها الفريق، على الأقل من ناحية المشاكل، وتقليص الفارق بينه وبين منافس اليوم، أول الناجين من السقوط إلى رابطة موبيليس المحترفة الثانية، إلى خمس نقاط، لاسترجاع الأمل في تفادي الكارثة والسقوط، ولن تكون مهمة «الموب» سهلة في غياب الدعم الجماهيري بسبب العقوبة المسلطة على أبناء عاصمة الحماديين، الذين سيستنفذون عقوة اللعب من دون جمهور وسيعود «ليكراب» إلى المدرجات بداية من الجولة الأولى من مرحلة العودة أمام إتحاد العاصمة، كما ستصعب الحالة النفسية والمعنويات المنهارة لفوزي يايا ورفاقه من صعوبة المهمة، مما جعل المحضر البدني والمدرب المؤقت بوسعادة يركز في تحضيراته للقاء على العامل النفسي، بعدما تخلص من مشكل الإصابات واندمج أغلبية اللاعبين في التدريبات، باستثناء فوزي رحال الذي سيغيب عن المواجهة وستتأجل عودته إلى مواجهة سوسطارة المقبلة، في حين لم تتأكد مشاركة مالك فرحات بعد تعرضه لإصابة خلال عملية الإحماء في المباراة السابقة أمام النصرية، أبعدته عن التشكيلة وعن تدريبات أول أمس الأحد. أما في الجهة المقابلة، فتبدو الفرصة مواتية لشباب باتنة لفكّ العقدة خارج الديار، وهو الذي لم يعد سوى بنقطة واحدة من خارج ملعب سفوحي، خصوصا أن المباراة ستلعب في غياب الجمهور، وتأكد رسميا أن روابح سيكون حاضرا على دكة البدلاء بعد أن أقنعه الرئيس بضرورة عدم ترك الفريق، على أن يتخذ القرار الذي يراه صائبا بعد اللقاء، أما عن التشكيلة الأساسية، فإنها ستشهد عودة حكيم جربوع بعد أن استنفذ العقوبة، كما سيعود أيضا جغمة ولو أن إشراكه من البداية يبقى أمرا مستبعدا، في المقابل، يفتقد الشباب خدمات لاعبين مهمين، وهما عطوش وبهلول بسبب الإصابة. هذا واشترط الرئيس نزار على لاعبيه العودة بنتيجة إيجابية مقابل أن يصب راتبين في حساباتهم، لكنه في المقابل كان واضحا وأكد أن أي نتيجة سلبية جديدة ستدفع إدارته لتجميد العملية إلى غاية مرحلة الإياب.

بوسعادة لـ«النهار»: «اللاعبون واعون بالمسؤولية وسنفعل المستحيل للفوز وتحقيق الديكليك»

أكد المدرب المؤقت لمولودية بجاية، بوسعادة، أن أشباله واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وضرورة الفوز وإبقاء النقاط الثلاث في بجاية للاستفاقة والخروج من سلسلة الهزائم المتتالية التي تلاحقهم، أين أشار إلى أن رفقاء الحارش شمس الدين رحماني استعادوا بعضا من روحهم بعد الأداء الجيد الذي ظهروا به أمام الملاحة، رغم الهزيمة، وسيقدمون كل ما لديهم للإطاحة بـ«الكاب» قبل التفرغ للتحضير لمرحلة الإياب وترتيب البيت من جديد، وصرح لـ«النهار» قائلا: «علينا طي صفحة الإخفاقات السابقة والنظر نحو الأمام، اللاعبون واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وبدأوا يستعيدون نوعا من روحهم التي كانت مفقودة في المباريات السابقة»، مضيفا: «سنفعل المستحيل للانتصار وإبقاء النقاط الثلاث بملعبنا لتحقيق الديكليك، مهمتنا لن تكون سهلة أمام شباب باتنة ولكننا في حاجة إلى الفوز ولا شيء غيره، وسنعمل على تحقيقه حتى نتنفس قليلا ونتفرغ لترتيب البيت من جديد في الميركاتو».