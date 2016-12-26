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اعترف المدافع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، أنه لم يهضم إبعاده عن صفوف المنتخب الوطني الجزائري خلال الأشهر الماضية، رغم إقراره باحترام قرارات الطاقم الفني لـ«الخضر» بقيادة الناخب الوطني السابق «ميلوفان راييفاتس»، كما كشف مدافع نادي «رين» الفرنسي، عن تحمسه وحلمه بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالغابون، بعد أقل من عشرين يوما من الآن، وأكد أنه ينتظر بفارغ الصبر إعلان الناخب الوطني «جورج ليكانس» عن قائمة الـ23 لاعبا النهائية المعنية بالتنقل إلى الغابون للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني في العرس الكروي الإفريقي، بعدما تواجد اسمه ضمن القائمة الموسّعة، وصرح بن سبعيني لقناة «بي إين سبورتس» في نسختها الفرنسية قائلا: «بصراحة، أنا لم أهضم إبعادي عن صفوف المنتخب الوطني الجزائري في المواجهات السابقة، ولم يعجبني هذا الأمر، ولكن في النهاية ما علي سوى تقبل قرارات الناخب الوطني واحترامها»، مضيفا: «مثل كل اللاعبين، أنا أحلم بالطبع بالمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلادي، أنا أنتظر بفارغ الصبر إعلان الناخب الوطني عن القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في الكان، وأتمنى من كل قلبي أن أكون ضمنها»، هذا وأشاد خريج أكاديمية بارادو عن سعادته وفخره باللعب تحت قيادة الناخب الوطني الأسبق «كريستيان غوركيف» في صفوف نادي «رين» الفرنسي، وهو الذي كان وراء أول استدعاء له لكتيبة «محاربي الصحراء» حين كان يشرف على العارضة الفنية لـ«الخضر»، وقال في هذا الشأن: «أنا سعيد لأنني محظوظ بالعمل تحت قيادة مدرب يعرفني جيدا، وكان صاحب الفضل في استدعائي لأول مرة إلى صفوف المنتخب الجزائري، وأنا بصدد التعلم والتطور أكثر معه».

موضوع : لم أهضم إبعادي عن المنتخب سابقا وأحلم بالمشاركة في الكان مع الخضر

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