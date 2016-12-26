بالصور .. جماهير ليستر سيتي تحتج بطريقتها على إيقاف فاردي

تعتزم جماهير، ليستر سيتي الانجليزي، مساندة نجمها جيمي فاردي، على طريقتها الخاصة، خلال المباراة التي تجمع بين حامل لقب النسخة الأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وإيفرتون، المحدد لها، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر المسابقة، بارتداء أقنعة تحمل صورة فاردي، هداف الثعالب، كإحدى صور الاحتجاج على رفض الاتحاد الإنجليزي، الاستئناف الذي تقدم به ليستر، ضد إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات. وكان فاردي، تعرض للطرد في الدقيقة 28 خلال لقاء فريقه أمام ستوك سيتي، في الجولة الـ17، والذي انتهى بالتعادل 2- 2 بعد تدخله القوي مع اللاعب السنغالي مامي بيرام ضيوف، وتلقى البطاقة الحمراء على إثرها، ثم عوقب فاردي بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات، وهي الفترة المعروفة في إنجلترا باسم البوكسينغ داي، حيث تخوض الفرق 3 مباريات متتالية خلال 13 يوماً.