مدرب ليفربول .. تشيلسي النادي الأكثر حظا في الدوري الإنجليزي

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا نقلت فيه تصريحات مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب؛ التي ذكر فيها أنه يعتبر "تشيلسي النادي الأكثر حظا في الدوري الإنجليزي، لأن لاعبيه لا يعانون من إصابات كثيرة، وهو ما ساعد النادي في الحفاظ على أدائه".

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إن يورغن كلوب يعتقد أن تشيلسي الذي يحتل الصدارة في الدوري الإنجليزي، هو أكثر الفرق حظا بين المتنافسين على لقب الدوري، إذ لم يتعرض أي من اللاعبين الركائز ،إدين هازارد ودييغو كوستا إلى أية إصابة خطيرة خلال هذا الموسم.

وقال المدرب الألماني لشبكة "سكاي سبورتس"، إنه "لا يوجد نظام مثالي في عالم كرة القدم، ولكن عندما يقدم تشيلسي هذا الأداء المتميز، فإنه لا يمكن لأي شخص أن يشك في أن الفريق يتجه نحو الظفر باللقب".

وذكرت الصحيفة أن كلوب يسعى للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن رصيد النادي منذ سنة 1990، رغم اقتناعه بأن المهمة لن تكون سهلة في ظل تربع تشيلسي في قمة ترتيب الدوري.