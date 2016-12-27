محرز مرشح لجائزة أفضل لاعب عربي في أوروبا

يُنافس نجم المنتخب الوطني رياض محرز، جناح نادي ليستر سيتي الإنجليزي، على جائزة "غلوب سوكر" لأفضل لاعب في أوروبا من أصل عربي والمرشح لها إلى جانبه كل من المغربي مهدي بن عطية والمصري محمد صلاح الناشطين على التوالي في ناديي جوفنتوس وروما الإيطاليين.

ويتم تسليم الجائزة على هامش مهرجان دبي لكرة القدم، الّذي ينطلق اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة يومين في إطار مؤتمر دبي الدولي للرياضة وبحضور جياني إنفانتينو رئيس الإتحادية الدولية لكرة القدم وفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، وفرناندو غوميز رئيس الإتحادية البرتغالية للعبة. وسيتم بالمناسبة مناقشة العديد من القرارات والتغييرات خلال العام الحالي ومن بينها إستخدام تقنية الإعادة بالفيديو في مباريات كأس العالم للأندية قبل أيام قليل في اليابان وترشيح البرتغالي كريستيانو رونالدو لجائزة الأوسكار الرياضي، بالإضافة إلى الأرجنتيني هيغواين ونادي ريال مدريد الإسباني بعد فوزه بلقبه الـ11 في رابطة أبطال أوروبا بعد اللقب الـ10 التاريخي في عام 2014. وكان كريستيانو رونالدو قد فاز بجائزة الكرة الذهبية بالإضافة إلى أنّه يُنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا وقد يحصل في مؤتمر دبي الرياضي على جائزة الأوسكار الرياضي أيضًا.