فوز مولودية بجاية على شباب باتنة في تسوية رزنامة الرابطة الأولى

تغلبت مولودية بجاية على شباب باتنة، بنتيجة 2-1، الشوط الأول 1-0 لحساب تسوية الرزنامة، عن الجولة العاشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، جمعت بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية. وسجلت الأهداف من طرف مساعدية د 10 وخثير 87، للموب، و جغماني 66 لشباب باتنة. بعد هذا اللقاء، تقلص مولودية بجاية الفارق عن صاحب المرتبة الـ15 ، سريع غليزان إلى نقطتين، دون أن تغادر المركز الأخير بمجموع 11 نقطة. الثلاثاء:
مولودية بجاية - شباب باتنة 2-1
الترتيب نقاط لعب
1 . مولودية الجزائر 30 15
2 . مولودية وهران 28 15
3. اتحاد الجزائر 26 15
4. أولمبي المدية 25 15
--. وفاق سطيف 25 15
6. شبيبة الساورة 22 15
7. اتحاد بلعباس 21 15
--. نصر حسين داي 21 15
9 . اتحاد الحراش 19 15
10. شباب باتنة 16 15
-- . شباب بلوزداد 16 15
--. شبيبة القبائل 16 15
--. دفاع تاجنانت 16 15
14. شباب قسنطينة 14 15
15. سريع غليزان 13 15
16. مولودية بجاية 11 15.
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