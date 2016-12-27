فوز مولودية بجاية على شباب باتنة في تسوية رزنامة الرابطة الأولى

تغلبت مولودية بجاية على شباب باتنة، بنتيجة 2-1، الشوط الأول 1-0 لحساب تسوية الرزنامة، عن الجولة العاشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، جمعت بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية. وسجلت الأهداف من طرف مساعدية د 10 وخثير 87، للموب، و جغماني 66 لشباب باتنة. بعد هذا اللقاء، تقلص مولودية بجاية الفارق عن صاحب المرتبة الـ15 ، سريع غليزان إلى نقطتين، دون أن تغادر المركز الأخير بمجموع 11 نقطة. الثلاثاء:

مولودية بجاية - شباب باتنة 2-1

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 30 15

2 . مولودية وهران 28 15

3. اتحاد الجزائر 26 15

4. أولمبي المدية 25 15

--. وفاق سطيف 25 15

6. شبيبة الساورة 22 15

7. اتحاد بلعباس 21 15

--. نصر حسين داي 21 15

9 . اتحاد الحراش 19 15

10. شباب باتنة 16 15

-- . شباب بلوزداد 16 15

--. شبيبة القبائل 16 15

--. دفاع تاجنانت 16 15

14. شباب قسنطينة 14 15

15. سريع غليزان 13 15

16. مولودية بجاية 11 15.