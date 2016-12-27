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فوز مولودية بجاية على شباب باتنة في تسوية رزنامة الرابطة الأولى

  • 27/12/2016
  • الوكالات
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فوز مولودية بجاية على شباب باتنة في تسوية رزنامة الرابطة الأولى تحميل الملف

تغلبت مولودية بجاية على شباب باتنة، بنتيجة 2-1، الشوط الأول 1-0 لحساب تسوية الرزنامة، عن الجولة العاشرة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم، جمعت بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب الوحدة المغاربية ببجاية. وسجلت الأهداف من طرف مساعدية د 10 وخثير 87، للموب، و جغماني 66 لشباب باتنة. بعد هذا اللقاء، تقلص مولودية بجاية الفارق عن صاحب المرتبة الـ15 ،  سريع غليزان إلى نقطتين،  دون أن تغادر المركز الأخير بمجموع 11 نقطة. الثلاثاء:      

مولودية بجاية - شباب باتنة        2-1 

الترتيب                نقاط         لعب 

1 . مولودية الجزائر 30          15 

2 .  مولودية وهران 28          15  

3. اتحاد الجزائر      26          15  

4. أولمبي المدية     25          15  

--. وفاق سطيف      25          15 

6. شبيبة الساورة    22          15  

7. اتحاد بلعباس      21          15 

--. نصر حسين داي 21          15  

9 . اتحاد الحراش    19          15  

10. شباب باتنة      16          15  

 -- . شباب بلوزداد  16          15    

--. شبيبة القبائل     16          15   

--. دفاع تاجنانت     16          15 

14. شباب قسنطينة 14          15  

15. سريع غليزان   13          15 

16. مولودية بجاية  11          15. 

 

موضوع : فوز مولودية بجاية على شباب باتنة في تسوية رزنامة الرابطة الأولى
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