إقصاء إتحاد العاصمة والساورة وتأهل العميد سطيف بلعباس والشبيبة من كأس الجزائر

تأهل 4 فرق من الرابطة الأولى وإنهزام إتحاد العاصمة في دور ثمن النهائي من كأس الجزائر تأهل كل من مولودية الجزائر ووفاق سطيف وشبيبة القبائل واتحاد بلعباس في الدور ثمن النهائي اليوم الثلاثاء، من منافسة الكأس الجزائر، في طبعتها 2017 اليوم الثلاثاء. بنما خرج إتحاد العاصمة من السباق مبكرا بضربات الترجيح أمام إتحاد بلعباس . وقد جاءت النتائج لمباريات الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر اكابر لكرة القدم التي لعبت اليوم الثلاثاء كما يلي :

شبيبة القبائل - نصر الفجوج 1-0

الهدف:ش. القبائل/ بولعويدات 83

وفاق سطيف - شبيبة الساورة 2-2 بعد الوقت الإضافي

تأهل وفاق سطيف بضربات الترجيح 7-6

الأهداف: و.سطيف: آيت وعمر 10، جابو 75 ض ج

س.الساورة: حامية 60، جاليت 65

اتحاد بلعباس-اتحاد الجزائر 0-0 بعد الوقت الإضافي

تأهل ا.بلعباس بضربات الترجيح 5-4

مولودية الجزائر - اتحاد بني دوالة 7-1

الأهداف: م. الجزائر: بوقاش 2، 22، زرداب 31، جمعوني 47، بودبودة 60، عزي 79 ض.جزاء. قاسم مهدي (85).

ا.بني دوالة: زغنون 66

الأربعاء 28 ديسمبر :

برج بوعريريج 20 أوت : أهلي برج بوعريريج - اتحاد الحراش 30 :16

سعيدة 13 افريل : مولودية سعيدة - شباب بلوزداد 30 :14

الجزائر الدار البيضاء : نادي بارادو - نصر حسين داي 30 :14

الشلف بومزراق : جمعية الشلف - اتحاد تبسة 30 :14 دون جمهور.