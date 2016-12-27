بارادو لمواصلة المغامرة والنصرية لتكرار سيناريو الموسم الماضي

سيكون ملعب الشهيد بن رابح بالدار البيضاء، أمسية الاربعاء، على موعد مع مواجهة واعدة بالإثارة تجمع متصدر البطولة المحترفة الثانية نادي بارادو بالضيف نصر حسين داي من المحترف الأول، في صراع لا يقبل القسمة على اثنين، لحساب ثمن نهائي كأس الجمهورية أملا في التأهل إلى الدور ربع نهائي، سيسعى فيه نادي بارادو لمواصلة الانتصارات وتأكيد قوته هذا الموسم وتحقيق طموحه في الذهاب بعيدا في منافسة الكأس، رغم غياب هدافه زكريا نعيجي وحارس المرمى المعاقب بوفناش، حيث أكد مساعد مدرب بارادو، صابر شريف، أن الغيابات رغم أهميتها لن تؤثر على نادي بارادو الذي يملك 22 لاعبا جيدا يمكنهم رفع التحدي للفوز على فريق نصر حسين داي العريق، أو أي فريق آخر، خاصة وأن مستوى فرق الرابطتين الأولى والثانية متقارب. هذا وينتظر أن يعتمد المدرب خوسي ماريا على نفس التشكيلة التي واجهت شبيبة سكيكدة السبت الماضي، ويأمل في مزياني وبن يوسف مع منصوري لقيادة الفريق إلى الفوز. في الجهة المقابلة، يدخل نادي نصر حسين داي المباراة وعينه على تكرار سيناريو الموسم الماضي حين أطاح بذات المنافس بثنائية نظيفة في الدور ربع النهائي من المنافسة نفسها، حيث تسعى النصرية إلى تأكيد صحوتها في المباريات الخمس الماضية وتحقيق الفوز السادس تواليا وحجز مقعدها في ربع نهائي السيدة الكأس، التي نشطت مباراتها النهائية في الموسم الماضي وتعول على الذهاب فيها بعيدا هذا الموسم، وهو ما أوصله المدرب ألان ميشال إلى لاعبيه عندما طالبهم بضرورة تقديم كل ما لديهم لحجز ورقة التأهل أمام متصدر الرابطة المحترفة الثانية. هذا ومن المنتظر أن تشهد المباراة أول ظهور للثنائي الجديد، مهدي الورتاني وكومباسا، بعدما تم تأهيلهما رسميا في الفريق، ليشكلا خط وسط الميدان رفقة القائد سفيان بن دبكة وحسين العرفي، فيما ينتظر أن يعود المهاجم هشام مختار إلى التشكيلة الأساسية لتعويض قاسمي المعاقب، ليكون المهاجم الثاني رفقة محمد أمين، بينما ينوي التقني الفرنسي الاعتماد على كل من الشاب بوزيدي وخياط على الرواقين الأيمن والأيسر من الدفاع، والثنائي زدام وهريدة في محور الدفاع، بينما ينتظر الحارس البديل مرباح غايا أخذ فرصته في التشكيلة الأساسية بدلا من الحارس الأساسي عز الدين دوخة، مثلما تعوّد عليه في مواجهات كأس الجمهورية.

ميشال: «علينا تأكيد استفاقتنا أمام منافس له قوة فرق الرابطة الأولى»

شدد مدرب النصرية، ألان ميشال، على ضرورة تأكيد أشباله لعودتهم القوية مؤخرا، أمام منافس اعتبره بقوة أندية المحترف الأول، بعد المستوى الرائع الذي قدمه أبناء بارادو خلال النصف الأول من الموسم في الرابطة المحترفة الثانية، وصرح ميشال قائلا: «لقد استعاد فريقنا توازنه في المباريات الأخيرة وعاد إلى السكة الصحيحة، وعلينا تأكيد استفاقتنا في مواجهة الكأس أمام نادي بارادو»، مضيفا: «سنواجه فريقا يلعب كرة جميلة ولديه لاعبون مميزون بقوة أندية الرابطة الأولى، لذلك علينا أن نكون حذرين ونتعامل مع اللقاء بكل جدية»، وتابع: «هدفنا هذا الموسم هو احتلال مراكز ضمن أندية المقدمة في البطولة موازاة مع الذهاب إلى أبعد مرحلة ممكنة في الكأس وهذا يمر عبر حسم المباراة لصالحنا لحجز مقعدنا في ربع النهائي إنهاء السنة بأفضل طريقة ممكنة».

خوسي ماريا: «نحترم النصرية لكننا نريد مواصلة الانتصارات.. والكأس تهمنا»

أبدى مدرب نادي بارادو «خوسي ماريا» ورئيس الفريق خير الدين زطشي واللاعبون، ثقتهم الكبيرة في قدرة الفريق على تجاوز عقبة نصر حسين داي والتأهل إلى ربع نهائي الكأس مساء اليوم، حيث صرح المدرب الإسباني قائلا: «حسين داي فريق قوي نحترمه، ولكننا سنسعى لمواصلة الانتصارات فلقاء الكأس يهمنا كثيرا للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة». من جهته، زطشي قال: «لقاء النصرية حاسم ويمكننا الفوز فيه فهو في متناولنا»، أما المهاجم بن يوسف فصرح: «تركيزنا على مواجهة الكأس أمام النصرية، اللقاء ليس صعبا جدا، سنواصل اللعب بطريقتنا من أجل الفوز والتأهل»، فيما أبدى الثنائي منصوري ومزياني ثقتهما في القدرة على الفوز والتأهل إلى ربع النهائي مساء اليوم.